Menor detenido tras atacar a balazos vivienda en el barrio Marconi; incautaron el arma

Una balacera ocurrida contra una casa en la tarde de este lunes en el barrio Marconi terminó con el autor de los disparos detenido.

Según supo Subrayado, en la vivienda atacada vive una pareja y vecinos aseguran que es la cuarta vez que ocurre y que denuncian.

Allegados a la familia dijeron que los moradores no tienen vínculo con ningún enfrentamiento entre bandas, si no que disparan hacia la vivienda para poder quedarse con ella y convertirla en boca de venta de drogas.

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El atacante es menor de edad y fue detenido en un operativo llevado adelante por la Policía que incluyó el uso de drones. El arma también fue incautada.

El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en Tomás Burgueño e Itacumbú.

La investigación está a cargo de efectivos de zona operacional 3.