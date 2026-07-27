RECIBÍ EL NEWSLETTER
Burgueño e Itacumbú

Menor detenido tras atacar a balazos vivienda en el barrio Marconi; incautaron el arma

El atacante es menor de edad y fue detenido en un operativo llevado adelante por la Policía que incluyó el uso de drones. El arma también fue incautada.

marconi-balacera-detenido

Una balacera ocurrida contra una casa en la tarde de este lunes en el barrio Marconi terminó con el autor de los disparos detenido.

Según supo Subrayado, en la vivienda atacada vive una pareja y vecinos aseguran que es la cuarta vez que ocurre y que denuncian.

Allegados a la familia dijeron que los moradores no tienen vínculo con ningún enfrentamiento entre bandas, si no que disparan hacia la vivienda para poder quedarse con ella y convertirla en boca de venta de drogas.

Foto: Subrayado, archivo.
Seguí leyendo

Detuvieron a un hombre que mató a otro e hirió a un joven en Rivera; dijo que entraron a su casa a amenazarlo

El atacante es menor de edad y fue detenido en un operativo llevado adelante por la Policía que incluyó el uso de drones. El arma también fue incautada.

El hecho ocurrió en la vivienda ubicada en Tomás Burgueño e Itacumbú.

La investigación está a cargo de efectivos de zona operacional 3.

Temas de la nota

Lo más visto

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo rotura en la conexión de una balona, fue reparada y está operativa
MONTEVIDEO

Tanqueta del Ejército utilizada por la Policía tuvo "rotura en la conexión de una balona", fue reparada y está operativa
EN LA WEB DEL MSP

El MSP abrió la agenda para que niños y adolescentes de 11 a 15 años reciban gratis la vacuna contra el meningococo
matilde antía, municipio ch

"La IMM sabe que los jueves hay juntadas en las canteras y no hizo operativo", reclama alcaldesa Antía
BANCO DE PREVISIÓN SOCIAL

Amplían hasta el 31 de julio el plazo para presentar certificado de estudio y seguir cobrando asignación familiar
LAVALLEJA

Condenaron al chofer y al guarda de un ómnibus; llevaban contrabando oculto en el motor del vehículo

Te puede interesar

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía video
DIPUTADOS VOTA ESTE MARTES

Senado aprobó extensión de intervención al Casmu y espera por informes del Ejecutivo para votar acceso a fondo de garantía
El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo video
PARA MENORES DE 11 A 15 AÑOS

El MSP informa que se completó toda la agenda abierta este lunes para la vacuna gratis del meningococo
Nubel Cisneros anunció eventos severos extremos debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció "eventos severos extremos" debido al Niño Godzilla y mucha lluvia para primavera y verano

Dejá tu comentario