El uruguayo Thomas Silva bajó al puesto 85 de la general tras culminar la cuarta etapa en el lugar 130

Thomas Silva-. Foto: AFP

El uruguayo Thomas Silva bajó al puesto 85 de la general tras culminar la cuarta etapa del Giro de Italia en el lugar 130 este martes.

Silva había culminado la etapa 1 en el puesto 167, pero hizo historia al ganar la etapa 2 y obtener la malla rosa de líder, condición que mantuvo en la etapa 3, pese a cruzar la meta en el puesto 60.

En la etapa 4 de este martes, Silva llegó en el puesto 130 y bajó en la clasificación general al lugar 85. En total el Giro de Italia tiene 21 etapas.

Tomas-Silva-resumen-Giro Silva se convirtió en el primer uruguayo en competir en esta clásica competencia del ciclismo mundial, y por supuesto en el primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro. Corre para el equipo XDS Astana. Embed The Pink Journey seems to be over for Thomas Silva, but this has been one of the best stories we'll see this year.



For Uruguay, for South America, you've been exceptional



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