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GIRO DE ITALIA

El uruguayo Thomas Silva bajó al puesto 85 de la general tras culminar la cuarta etapa en el lugar 130

El uruguayo Thomas Silva había ganado la etapa 2 del Giro de Italia y se puso la malla rosa de líder. La mantuvo en la etapa 3 pero la perdió este martes en la etapa 4.

Thomas Silva-. Foto: AFP

Thomas Silva-. Foto: AFP

El uruguayo Thomas Silva bajó al puesto 85 de la general tras culminar la cuarta etapa del Giro de Italia en el lugar 130 este martes.

Silva había culminado la etapa 1 en el puesto 167, pero hizo historia al ganar la etapa 2 y obtener la malla rosa de líder, condición que mantuvo en la etapa 3, pese a cruzar la meta en el puesto 60.

En la etapa 4 de este martes, Silva llegó en el puesto 130 y bajó en la clasificación general al lugar 85. En total el Giro de Italia tiene 21 etapas.

Foto: Giro de Italia en X. Llegada de Thomas Silva.
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"Es lo máximo para mí, poder regalarles una victoria es lo máximo": las palabras de Thomas Silva tras triunfo histórico
Tomas-Silva-resumen-Giro

Silva se convirtió en el primer uruguayo en competir en esta clásica competencia del ciclismo mundial, y por supuesto en el primer uruguayo en ganar una etapa en el Giro.

Corre para el equipo XDS Astana.

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