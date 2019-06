En junio un niño de una escuela de Toledo fue vacunado sin dicho consentimiento y el Ministerio de Salud Pública se disculpó con su familia y aseguró que no volvería a pasar.

Sin embargo, Telemundo informó que este martes se conoció un segundo caso. Una niña de una escuela de Rivera fue vacunada contra el HPV sin ese consentimiento.

Las autoridades de la escuela explicaron que el hecho se produjo por error, a raíz de que dos niñas se intercambian de lugar, según el medio.

El subsecretario de Salud Pública, expresó que ante estos hechos los equipos de salud trabajarán en menos escuelas por día y los vacunadores que cometieron los errores serán derivados a tareas administrativas.

Quian expresó: “lamentablemente tenemos que confirmar y pedir disculpas. El Ministerio obviamente ha tomado medidas. Nos preocupa que no se cumpla con la voluntad de los padres, pero no nos alarma porque no le estamos dando ninguna medicación que pudiera causarle un daño”.

El Ministerio de Salud Pública recomienda que esos niños reciban la segunda dosis de la vacuna.