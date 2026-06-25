OSE aprobó pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá; hay cuatro consorcios precalificados

El Directorio de OSE aprobó este jueves por mayoría el texto del pliego de la licitación para la construcción de la represa de Casupá con una inversión estimada en 130 millones de dólares.

A favor, votaron el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y el vicepresidente, Guillermo Caraballo; en contra, lo hizo el director, en representación del Partido Colorado, José Amy. La obra será financiada con un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la CAF.

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CCCC-YREC-Impacto (integrado por las empresas CCCC Water Resources and Hidropower Construction Co..Ltda.; YellowRiver Engineering Consulting Co-Ltd; e Impacto Construcciones S.A.).

Consorcio Casupá (integrado por SinoHydro10 y Grinor).

Rovella CVC.

Consorcio Constructor de Presas Uruguay (Traxpalco- Berkes y Toniolo Busnello).

El objetivo del gobierno es adjudicar la obra a fin de año, una vez obtenida la autorización ambiental y previo pasaje por el Tribunal de Cuentas. La idea es que las obras comiencen a principios de 2027 y finalicen en 2029.

Luego, comenzará el llenado del embalse que, dependiendo de las lluvias, demandará de seis meses a un año. La obra asegurará un embalse con una capacidad de 118 millones de metros cúbicos de agua, el doble que la represa de Paso Severino. El objetivo es asegurar el abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana hasta 2045.