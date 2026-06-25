La Fuerza Aérea realizará una actividad en los alrededores de la Escuela Militar de Aeronáutica en la noche de este jueves y avisó a la población que se podrán ver bengalas que son parte de un lanzamiento programado.
Realizarán pruebas de la Escuela Militar de Aeronáutica este jueves con lanzamiento de bengalas
La Fuerza Aérea asegura que las pruebas son "debidamente planificadas" y con "las medidas de seguridad correspondientes".
Las actividades están enmarcadas en los entrenamientos del personal, y desde la Fuerza Aérea aseguran que están “debidamente planificadas” y cumplen “las medidas de seguridad correspondientes”.
“En el marco del Plan de Actividades de Orden Abierto de la Escuela Militar de Aeronáutica, previo a la realización de las maniobras de invierno, se efectuarán vuelos nocturnos de instrucción, incluyendo el lanzamiento de bengalas desde una aeronave C-212 Aviocar perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3”, señala el comunicado que busca evitar “alarma” en los vecinos de la zona.
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