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FUERZA AÉREA

Realizarán pruebas de la Escuela Militar de Aeronáutica este jueves con lanzamiento de bengalas

La Fuerza Aérea asegura que las pruebas son "debidamente planificadas" y con "las medidas de seguridad correspondientes".

Imágenes de referencia, de otras pruebas similares. Fotos: Fuerza Aérea.&nbsp;

Imágenes de referencia, de otras pruebas similares. Fotos: Fuerza Aérea. 

La Fuerza Aérea realizará una actividad en los alrededores de la Escuela Militar de Aeronáutica en la noche de este jueves y avisó a la población que se podrán ver bengalas que son parte de un lanzamiento programado.

Las actividades están enmarcadas en los entrenamientos del personal, y desde la Fuerza Aérea aseguran que están “debidamente planificadas” y cumplen “las medidas de seguridad correspondientes”.

“En el marco del Plan de Actividades de Orden Abierto de la Escuela Militar de Aeronáutica, previo a la realización de las maniobras de invierno, se efectuarán vuelos nocturnos de instrucción, incluyendo el lanzamiento de bengalas desde una aeronave C-212 Aviocar perteneciente al Escuadrón Aéreo N.º 3”, señala el comunicado que busca evitar “alarma” en los vecinos de la zona.

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