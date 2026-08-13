El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que espera comenzar este año con la instalación de los medidores inteligentes del consumo de agua potable.
OSE se propone instalar los primeros 100.000 medidores inteligentes entre 2026 y 2027
OSE ya hizo el llamado a licitación y espera comenzar la instalación de los medidores inteligentes este año, dijo su presidente Pablo Ferreri. Aportarán información en tiempo real del consumo diario de agua.
La licitación ya se hizo y según el plan de OSE el objetivo es instalar los primeros 100.000 entre el 2026 y el 2027.
“Estamos tratando de llegar mínimo a 70.000 u 80.000 medidores, y si nos dan los números tratar de llegar a 100.000”, dijo Ferreri en el programa Arriba Gente de Canal 10.
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Estos medidores digitales permitirán “tener registros más fiables e información on line del consumo diario” de agua, dijo el jerarca, de igual forma que lo hace UTE hace varios años.
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