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OSE se propone instalar los primeros 100.000 medidores inteligentes entre 2026 y 2027

OSE ya hizo el llamado a licitación y espera comenzar la instalación de los medidores inteligentes este año, dijo su presidente Pablo Ferreri. Aportarán información en tiempo real del consumo diario de agua.

Trabajadores de OSE. Foto: FocoUy

Trabajadores de OSE. Foto: FocoUy

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo que espera comenzar este año con la instalación de los medidores inteligentes del consumo de agua potable.

La licitación ya se hizo y según el plan de OSE el objetivo es instalar los primeros 100.000 entre el 2026 y el 2027.

“Estamos tratando de llegar mínimo a 70.000 u 80.000 medidores, y si nos dan los números tratar de llegar a 100.000”, dijo Ferreri en el programa Arriba Gente de Canal 10.

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Estos medidores digitales permitirán “tener registros más fiables e información on line del consumo diario” de agua, dijo el jerarca, de igual forma que lo hace UTE hace varios años.

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