Ambiente otorgó autorización para construcción de nueva planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, otorgó la autorización ambiental previa para la construcción de la nueva planta potabilizadora de OSE en Aguas Corrientes.

La autorización ambiental está sujeta al cumplimiento de compromisos, como la presentación de un plan de gestión ambiental de construcción y desarrollo de lineamientos del estudio de impacto ambiental que incorpora el programa de operación y seguimiento hidrológico de la nueva toma, incluyendo la futura fase de operación de la represa de Casupá y séptima línea de bombeo.

El proyecto es el resultado de una renegociación con el consorcio que tenía la adjudicación del proyecto Neptuno. En este caso, la iniciativa propone incorporar una nueva infraestructura de captación, potabilización y bombeo de agua potable en Aguas Corrientes, departamento de Canelones, como complemento de la infraestructura existente. La obra se orienta a reforzar la seguridad operacional del sistema metropolitano de abastecimiento de agua potable.

El agua será tomada del río Santa Lucía mediante una nueva obra de captación y conducida a una estación de bombeo de agua bruta, para ser llevada a la nueva planta potabilizadora con capacidad de producción de 200.000 metros cúbicos diarios. Una vez tratada, el agua será bombeada e incorporada al sistema metropolitano mediante tuberías de conexión al sistema existente.

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