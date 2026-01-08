OSE reportó este jueves una rotura en la troncal de Camino del Andaluz que afecta el suministro de agua potable en parte de Montevideo y algunas localidades de Canelones.
OSE reportó rotura en troncal de Camino del Andaluz con afectación en suministro en parte de Montevideo y Canelones
La zona afectada es la de la ruta 84 entre los kilómetros 0 y 7, Casarino, barrio Benzo, Vaimaca Pirú y barrios aledaños, y las localidades de Suárez, Pando y Toledo. Está previsto que las reparaciones tarden hasta las 20 horas.
La zona afectada es la de la ruta 84 entre los kilómetros 0 y 7, Casarino, barrio Benzo, Vaimaca Pirú y barrios aledaños, y las localidades de Suárez, Pando y Toledo.
Los trabajos de reparación comenzaron a las 8 de la mañana y se extenderán hasta la hora 20. Una vez terminados los trabajos, el servicio se reestablecerá de forma paulatina. Desde OSE, advierten por la posibilidad de que se registren fenómenos puntuales de turbiedad en el agua.
Oposición cita a varios ministros al Parlamento: cambios al Fonasa, tarifa de OSE, homicidios y educación
En caso de registrarse otros inconvenientes, OSE tiene a disposición el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o *1871 desde cualquier celular.
Dejá tu comentario