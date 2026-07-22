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la licitación "está cumpliendo sus plazos"

OSE espera aprobación ambiental para adjudicar licitación de Casupá; presidente del ente explicó en qué está el proceso

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe evalúa la financiación de la nueva planta potabilizadora ubicada en Aguas Corrientes.

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El Directorio de OSE espera la aprobación por parte del Ministerio de Ambiente para adjudicar la licitación para la construcción de la represa de Casupá.

El presidente del ente, Pablo Ferreri, explicó que se está trabajando en cada instancia y que la licitación “está cumpliendo sus plazos”.

“Obviamente no se va a adjudicar la licitación antes de tener la autorización ambiental, eso va primero, como corresponde, para luego seguir avanzando. Esperamos que todo esto quede pronto a fines de este año y que a principios del año que viene se puedan comenzar las obras”, sostuvo.

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“Cuando tengamos la represa de Casupá, la nueva planta de Aguas Corrientes, la séptima línea de bombeo, la nueva estación de energía en Aguas Corrientes. Cuando tengamos la solución que también estamos trabajando para abastecer de agua potable al este de la Costa de Oro, habremos terminado este período con un conjunto de obras que mejora con un enfoque sistémico la provisión de agua potable en toda el área metropolitana”, resaltó Ferreri.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe evalúa la financiación de la nueva planta potabilizadora ubicada en Aguas Corrientes.

Ferreri dijo que las obras comenzarán en el mes de setiembre y que producirá hasta 200 mil metros cúbicos diarios.

“Tendrá un proceso de desinfección mucho más moderno con ozonización, que no genera trihalometanos, generando agua de mucho mayor calidad, empezando a eliminar problemas que ocurren todos los veranos”, explicó.

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