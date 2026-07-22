"Es un error haber ido", dijo senador del FA sobre presencia de embajador uruguayo en cumbre convocada por Marco Rubio

El senador oficialista Gustavo González cuestionó la presencia de Uruguay en la cumbre convocada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Dijo que asistir fue un error y no le hace bien a la interna del Frente Amplio.

"Creo que no corresponde haber ido", dijo González y explicó que entiende que el gobierno tiene que mantener diálogo con Estados Unidos, pero "esta reunión, donde se juntó la ultraderecha de todo el mundo, donde se habla de retomar los cupos del anticomunismo y el antiterrorismo, creo que es un error haber ido".

"Esto no nos hace bien a la interna, sobre todo, del Frente Amplio, por lo tanto me parece que no corresponde bajo ningún concepto", indicó y aseguró que era esperable que el discurso fuera ese.

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Por su parte, el canciller Mario Lubetkin defendió la presencia del embajador en la cumbre convocada por Rubio.

"Hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos informados en forma muy confusa los días previos y fuimos cambiando la posición que nosotros teníamos", aseguró en entrevista con El País.

"Inicialmente este evento era para que fueran cancilleres, y creo que fueron 18 cancilleres, 20. Hasta el jueves estuvimos evaluando si yo iba o no iba. Naturalmente, esa señal de que era ambiguo sobre terrorismo, pero terrorismo de derecha, pero terrorismo de izquierda, y ahí apareció un paper pero al mismo tiempo nos comunicaban otra cosa. Había mucha confusión. La primera decisión que tomamos es que el canciller no iba. Pensamos que podía ir un representante local, porque también hubo como 15 países o más que mandaron un representante país. Y ese cuadro confuso, hasta 24 horas antes, decidimos que no iba nadie de Montevideo. Ahora, hicimos lo que hace la diplomacia de Uruguay: mandamos un segundo escalón, o sea, un diplomático", explicó.

Además, señaló que el embajador fue enviado a "tomar nota". "No hablamos, no declaramos, no aprobamos y para nosotros el tema está terminado".