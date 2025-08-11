OSE advierte por intentos de estafa: delincuentes simulan correos de la empresa y piden datos personales

OSE advierte sobre un nuevo intento de estafa a usuarios, a quienes pide que estén en alerta. Los delincuentes simulan correos oficiales, mediante los que buscan obtener datos personales y financieros de los clientes.
"Error en procesar la facturación de OSE", dice el asunto de los correos fraudulentos. La empresa pide a la ciudadanía que esté en alerta.
La maniobra fue detectada por la empresa en las últimas horas. Los correos tienen apariencia de ser oficiales, y con el asunto que indica: "Error en procesar la facturación de OSE".
Y el correo falso agrega: "Actualmente no podemos procesar su información debido a la falta de verificación. Además cualquier facturación o procesamiento de pagos quedará suspendido hasta que recibamos la información completa y correcta".
Los delincuentes piden luego los datos del cliente, y hacer click en un enlace, advirtiendo que sin la actualización de esos datos, el usuario corre riesgo.
OSE pidió a la ciudadanía que tenga atención ante estos mensajes, y que no responda ni proporcione datos por correo electrónico. Recordó que nunca pide información confidencial mediante correos electrónicos y que los canales oficiales de contacto siguen siendo la central gratuita 0800 1871, o desde celular *1871 con atención las 24 horas.
