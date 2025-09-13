RECIBÍ EL NEWSLETTER
Ortuño reconoció que represa de Casupá tendrá "impactos negativos" y habrá medidas de "compensación" y "mitigación"

El ministro de Ambiente indicó que se realizan tres estudios con OSE y la Facultad de Ingeniería para identificar esos impactos y dar respuestas.

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reconoció que la represa que el gobierno proyecta construir en Casupá tendrá "impactos negativos" y que habrá medidas de "compensación" y "mitigación".

Ortuño destacó la presencia del equipo del Ministerio de Ambiente en una jornada en Florida que se inició con un diálogo con el intendente Carlos Enciso, en la Junta Departamental y en Casupá, para escuchar y dar información a vecinos, productores y organizaciones sociales.

"Somos conscientes de que también va a haber impactos negativos", afirmó Ortuño, pero "vamos a atender todos y cada uno de los impactos que se generen". "Va a haber respuesta de compensación, va a haber medidas de mitigación y para eso estamos realizando tres estudios en paralelo", indicó.

Los informes a los que refirió son del Ministerio de Ambiente, de OSE y de la Facultad de Ingeniería para identificar los impactos y dar respuestas "con la mayor sensibilidad". Destacó la presencia del ministerio y del gobierno en el tema.

