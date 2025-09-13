El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reconoció que la represa que el gobierno proyecta construir en Casupá tendrá "impactos negativos" y que habrá medidas de "compensación" y "mitigación".
Ortuño reconoció que represa de Casupá tendrá "impactos negativos" y habrá medidas de "compensación" y "mitigación"
El ministro de Ambiente indicó que se realizan tres estudios con OSE y la Facultad de Ingeniería para identificar esos impactos y dar respuestas.
Ortuño destacó la presencia del equipo del Ministerio de Ambiente en una jornada en Florida que se inició con un diálogo con el intendente Carlos Enciso, en la Junta Departamental y en Casupá, para escuchar y dar información a vecinos, productores y organizaciones sociales.
"Somos conscientes de que también va a haber impactos negativos", afirmó Ortuño, pero "vamos a atender todos y cada uno de los impactos que se generen". "Va a haber respuesta de compensación, va a haber medidas de mitigación y para eso estamos realizando tres estudios en paralelo", indicó.
Gobierno en fase preparatoria de la Cop30 en Brasil plantea avanzar en la segunda transición energética
Los informes a los que refirió son del Ministerio de Ambiente, de OSE y de la Facultad de Ingeniería para identificar los impactos y dar respuestas "con la mayor sensibilidad". Destacó la presencia del ministerio y del gobierno en el tema.
Dejá tu comentario