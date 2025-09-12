Gobierno en fase preparatoria de la Cop30 en Brasil plantea avanzar en la segunda transición energética

"El presidente Lula ha dicho que esta Cop tiene que ser de la verdad y de la implementación, es decir, asumir la dimensión del desafío, la preocupación que tenemos por el aumento de la temperatura del planeta, la afectación que esto genera y la necesidad de avanzar en mitigación, es decir, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En adaptación, que es un tema que Uruguay está priorizando de cara a esta Cop, porque las consecuencias del cambio climático para las sociedades, para los sistemas productivos, son muy importantes y lo vimos y lo sufrimos con la sequía como las inundaciones", dijo Ortuño.