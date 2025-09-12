El gobierno está en fase preparatoria de la Cop30 en Belén, Brasil. El ministro Edgardo Ortuño dijo que se pretende avanzar en reducción del efecto invernadero y en la segunda transición energética (descarbonización energética).
Gobierno en fase preparatoria de la Cop30 en Brasil plantea avanzar en la segunda transición energética
"El presidente Lula ha dicho que esta Cop tiene que ser de la verdad y de la implementación, es decir, asumir la dimensión del desafío", dijo Ortuño.
"El presidente Lula ha dicho que esta Cop tiene que ser de la verdad y de la implementación, es decir, asumir la dimensión del desafío, la preocupación que tenemos por el aumento de la temperatura del planeta, la afectación que esto genera y la necesidad de avanzar en mitigación, es decir, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En adaptación, que es un tema que Uruguay está priorizando de cara a esta Cop, porque las consecuencias del cambio climático para las sociedades, para los sistemas productivos, son muy importantes y lo vimos y lo sufrimos con la sequía como las inundaciones", dijo Ortuño.
Respecto a la segunda transición energética, explicó que tiene que ver con "avanzar hacia la descarbonización de todo el sistema energético". Por un lado, continuando la transformación del transporte, "apostando a la movilidad eléctrica, sostenible". También habló del hidrógeno verde.
La ministra de industria Fernanda Cardona destacó que Uruguay llega con “credenciales” a la Cop30 porque logró transformar su matriz energética.
