Gobierno en fase preparatoria de la Cop30 en Brasil plantea avanzar en la segunda transición energética

"El presidente Lula ha dicho que esta Cop tiene que ser de la verdad y de la implementación, es decir, asumir la dimensión del desafío", dijo Ortuño.

ortuño-cop-30

El gobierno está en fase preparatoria de la Cop30 en Belén, Brasil. El ministro Edgardo Ortuño dijo que se pretende avanzar en reducción del efecto invernadero y en la segunda transición energética (descarbonización energética).

"El presidente Lula ha dicho que esta Cop tiene que ser de la verdad y de la implementación, es decir, asumir la dimensión del desafío, la preocupación que tenemos por el aumento de la temperatura del planeta, la afectación que esto genera y la necesidad de avanzar en mitigación, es decir, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En adaptación, que es un tema que Uruguay está priorizando de cara a esta Cop, porque las consecuencias del cambio climático para las sociedades, para los sistemas productivos, son muy importantes y lo vimos y lo sufrimos con la sequía como las inundaciones", dijo Ortuño.

Respecto a la segunda transición energética, explicó que tiene que ver con "avanzar hacia la descarbonización de todo el sistema energético". Por un lado, continuando la transformación del transporte, "apostando a la movilidad eléctrica, sostenible". También habló del hidrógeno verde.

La ministra de industria Fernanda Cardona destacó que Uruguay llega con “credenciales” a la Cop30 porque logró transformar su matriz energética.

CARDONA COP 30

