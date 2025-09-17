"El Mides ha sido priorizado en este Presupuesto", dijo Civila y anunció aumento de 50% en Bono Crianza

El Ministerio de Desarrollo Social presentó este miércoles en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el presupuesto quinquenal.

El ministro Gonzalo Civila destacó que el mismo cuenta con refuerzos en distintas áreas. "Para nosotros es un mensaje presupuestal muy importante. El Ministerio de Desarrollo Social ha sido priorizado en este Presupuesto y esa priorización tiene que ver con una visión del gobierno respecto de la necesidad de fortalecer las políticas sociales y de fortalecer todas aquellas líneas de trabajo que contribuyan a construir una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad más integrada".

Y agregó: "Creemos que buena parte de los problemas que tiene el Uruguay, se deben justamente a los temas de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión. El presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social está orientado a avanzar en objetivos que tienen que ver justamente con este campo".

Civila indicó que el presupuesto incluye el incremento del 50% en el Bono Crianza, con una implementación en dos etapas.

Por su parte, la diputada del Partido Nacional, Fernanda Auesperg, dijo que celebra la importancia que el gobierno le está dando al Mides en el presupuesto nacional, pero que genera alarma el crecimiento de las transferencias monetarias en muchas de las prestaciones.

"Se da un incremento gradual en los distintos años y nosotros entendemos que las políticas sociales son eficaces, justamente cuando logramos que las personas cada vez sean menos las que necesiten de ese apoyo. Lo que se presenta por parte del ministerio, son cada vez más personas atendidas por el Mides".