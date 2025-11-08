Ortuño aseguró que nueva normativa sobre calidad del agua es más exigente y da mayor tranquilidad a la población

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , destacó este sábado la importancia de la actualización de la reglamentación para la prevención de la contaminación, la conservación y mejora de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

Al participar de la jornada en el marco del Día Internacional de Limpieza de Costas, Ortuño indicó que la nueva normativa es más exigente para la valoración de las costas y la salvaguarda del uso recreativo de las playas , al incorporar los estándares de la Organización Mundial de la Salud ( OMS ), como por ejemplo, en el control de enterocosos.

El objetivo es "dar más tranquilidad a la población para el uso recreativo de las playas", reiteró. Ortuño valoró la visión de la costa como un ecosistema fundamental para el cuidado del clima y la naturaleza en una visión integral para el desarrollo sostenible del país.

El decreto establece la necesidad de actualizar la normativa vigente "pasando de un control limitado al vertido a cursos o cuerpos de agua originado en fuentes puntuales, a una visión integral de los procesos en relación a los ecosistemas hídricos, acompañando los avances de la ciencia y los cambios productivos".

Recuerda que el Ministerio de Ambiente convocó a la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente y se conformó el Grupo de Estandarización Técnica Ambiental-Agua como ámbito participativo y de intercambio.

"Se busca contar con un marco normativo eficaz, para la prevención y control de la contaminación de las aguas, con visión ecosistémica y de gestión por cuencas, orientado a promover el conocimiento y la adopción de decisiones integradas, que aseguren la protección del ambiente y el acceso a agua de calidad por las presentes y las futuras generaciones, para todos los usos", indica el decreto.

Ortuño destacó la "necesidad de seguir mejorando" en un trabajo en conjunto con las intendencias en la recolección y en el impulso de un nuevo modelo de gestión de residuos hacia la clasificación y la diferenciación apostando al reciclaje, separando en bolsas de distinto color lo que se pueda reusar.

En cuanto a la limpieza de las costas, valoró el involucramiento del sistema educativo, organizaciones civiles, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Ambiente para promover el cuidado de las playas. Destacó el compromiso de la ciudadanía en el cuidado del ecosistema.