SESIONÓ LA CONVENCIÓN NACIONAL

Partido Colorado presentó plan estratégico quinquenal que incluye recorrida del Comité Ejecutivo por todo el país

Además, se anunció la puesta en marcha de una campaña de afiliaciones denominada "Colorado siempre". Se busca que sea "un partido moderno, con más futuro que pasado", afirmó Andrés Ojeda.

La Convención Nacional del Partido Colorado sesionó este sábado en la casa partidaria en Montevideo. En esa instancia, se presentó el plan estratégico quinquenal "profundo" y "con responsables diversos por áreas", destacó el senador y secretario general del partido, Andrés Ojeda. Incluye una recorrida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) por todos los departamentos del país.

Ojeda destacó la profesionalización y modernización del partido. Además, anunció la puesta en marcha de una campaña de afiliaciones denominada "Colorado siempre". Se busca que sea "un partido moderno, con más futuro que pasado", afirmó. "Hoy tenemos que defender la renovación que hemos generado y mirar hacia adelante con esperanza y no tanto hacia atrás con añoranza como nos pasa hace mucho tiempo. Este partido tiene que volver a ser lo que en algún momento fue", valoró.

Ojeda aseguró que el Partido Colorado "tiene la mira puesta en ganar las elecciones de 2029". "Eso es el objetivo central de lo que hacemos. Nosotros queremos ganar en 2029 y estamos trabajando para eso", enfatizó.

El dirigente colorado destacó el rol como oposición. "Pasa muy seguido que a los partidos políticos o se los mastica el Gobierno cuando son gobierno o se los mastica el Parlamento cuando están en el Parlamento. Entonces, nuestro trabajo es que el partido no pierda presencia", remarcó.

