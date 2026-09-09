Ortuño afirmó que represa de Casupá "es una obra necesaria" para asegurar el abastecimiento de agua potable

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, afirmó que la represa de Casupá "es una obra necesaria" para asegurar el abastecimiento de agua potable para la población.

"Es en lo que estamos trabajando con todas las garantías del lado del ministerio en la evaluación de impacto ambiental, tomando estas aclaraciones y advertencias nuestras internas primero y ahora de la CAF para establecer las medidas más rigurosas y garantistas ", indicó.

El ministro se refirió a las exigencias y las salvaguardas ambientales del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que figuran en la documentación desde 2025, y tras reunirse con el equipo técnico y autoridades de la CAF, indicó que la calificación es "de uso" para proyectos de la importancia de una represa o de obras significativas de infraestructura.

"Esta calificación CAF la adjudicó en 2017-2018 cuando se solicitó y se aprobó el financiamiento para este proyecto" y que el gobierno de Vázquez entregó al de Lacalle Pou, recordó. Además, Ortuño manifestó que la clasificación de la CAF coincide con la del Ministerio de Ambiente, como categoría C, con "eventuales afectaciones ambientales a considerar". "Se introducen para imponer que efectivamente se realicen los estudios correspondientes y las medidas de prevención de las afectaciones de estos impactos sociales y ambientales o de mitigación y compensación en caso que no puedan evitarse", enfatizó.