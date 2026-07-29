ORT, primera en Uruguay en ranking mundial de sostenibilidad universitaria

La Universidad ORT Uruguay fue la institución uruguaya mejor posicionada en THE Sustainability Impact Ratings 2026 , la medición internacional de Times Higher Education que evalúa el desempeño de las universidades en sostenibilidad.

La edición 2026 consideró a 1.646 universidades de 116 países y territorios , y analiza cómo las instituciones de educación superior avanzan en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

ORT presentó información vinculada a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de calidad (ODS 4), Producción y consumo responsables (ODS 12), Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16), y Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17), integrando el grupo de las 200 universidades líderes a nivel global en el ODS 12.

La participación de ORT en esta medición desde 2021 refleja una línea de trabajo institucional de largo plazo, con acciones académicas, de gestión y de vínculo con el entorno. La universidad incorpora la sostenibilidad de forma transversal en sus funciones sustantivas: educación, investigación y extensión, y cuenta con un Comité de Sostenibilidad responsable de orientar, coordinar y supervisar las políticas institucionales en esta materia.

“Ser la universidad N°1 de Uruguay en el ranking THE de sostenibilidad y ubicarnos entre las 200 mejores del mundo en Producción y Consumo Responsables no es un punto de llegada, sino una señal de hacia dónde vamos: consolidar a ORT, y a Uruguay, como un actor relevante en la agenda global de sostenibilidad.”, destacó el Dr. Nicolás Gambetta.

Este reconocimiento se da en un contexto de fortalecimiento del compromiso de ORT con la educación responsable y el desarrollo sostenible. En esa línea, el Dr. Nicolás Gambetta, vicedecano académico y catedrático de Sostenibilidad Empresarial de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, participó recientemente en el PRME Global Forum 2026, realizado en El Cairo, Egipto.

El PRME Global Forum es el principal encuentro anual de Principles for Responsible Management Education (PRME), una iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas que nuclea a las universidades líderes del mundo en educación responsable. La edición 2026 se realizó el 28 y 29 de junio en El Cairo y reunió a integrantes de la comunidad global de PRME para intercambiar conocimiento y buenas prácticas sobre educación responsable en gestión y sostenibilidad.

La participación de Gambetta tuvo especial relevancia porque este año ORT será sede del 15.º Encuentro PRME Latinoamérica y el Caribe, que se realizará el 22 y 23 de octubre de 2026 en la Escuela de Negocios.

Bajo la consigna “Colaborar para transformar. Valores colectivos en la educación responsable”, el encuentro reunirá en Montevideo a referentes académicos, empresariales y sociales de la región para reflexionar sobre el rol de la educación en negocios frente a los desafíos actuales de América Latina y el Caribe.

La presencia de la Universidad ORT Uruguay en rankings internacionales de sostenibilidad y su participación en redes globales como PRME consolidan una línea de trabajo orientada a formar profesionales capaces de liderar organizaciones con visión estratégica, generadores de impacto social y comprometidos con el desarrollo sostenible.