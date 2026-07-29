Diálogo sobre trata de personas y prevención financiera en Uruguay

El martes 28 de julio, organizado por Siembra, una organización civil abocada a la transformación comunitaria, con apoyo del Banco República y la presencia de la Vicepresidenta Ac. Dra. Adriana Rodriguez, se realizó el evento “Diálogo sobre trata de persona y prevención financiera en Uruguay”, que busca articular y promover la prevención, identificación de riesgos y generación de alertas vinculadas a la trata de personas, una de las expresiones más graves del crimen organizado y una violación severa de los derechos humanos.

En los últimos años, distintos organismos nacionales e internacionales han remarcado la necesidad de fortalecer la articulación entre distintos actores para mejorar la detección temprana y la prevención de este delito.

El evento busca instalar públicamente esta discusión y visibilizar el rol que puede cumplir el sistema financiero en la identificación de circuitos económicos vinculados a la explotación de personas. Dicha instancia forma parte de una serie de actividades que combinan formación técnica, diálogo interinstitucional y sensibilización pública entre organismos del Estado, sistema financiero, sociedad civil, academia y organismos internacionales,

El evento se desarrolló en dos partes: por un lado, un taller participativo dirigido a los equipos técnicos del BROU, a cargo de talleristas provenientes de diferentes instituciones abocadas al tema. Luego, un evento abierto al público en general, con transmisión en vivo, donde disertaron Gabriela Valverde, Subsecretaria del Ministerio del Interior; Mónica Xavier, Directora de Inmujeres; (Sandra Libonatti Alonso, Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo); Cristina Prego, integrante de la Asociación Civil El Paso, y Agustina de León, representante de la Organización Internacional para las Migraciones.

Instancias como estas refuerzan el compromiso de las organizaciones, en pos de una sociedad libre de la trata de personas.