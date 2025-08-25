RECIBÍ EL NEWSLETTER
INAUGURADO EN 1925

Los 100 años del Palacio Legislativo: la ceremonia se llevó a cabo con un audiovisual, música y acto protocolar

El edificio fue inaugurado en 1925 en coincidencia con el centenario de la Declaratoria de la Independencia, es sede del Parlamento y monumento a la democracia e identidad nacional.

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

Celebración de los 100 años del Palacio Legislativo. Foto: Foco UY

El Palacio Legislativo cumple 100 años y se llevó a cabo un acto conmemorativo en el edificio, con la presencia del presidente Yamandú Orsi y otras autoridades de gobierno.

La ceremonia -que quedó registrada en Youtube- se realizó en una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Además de la sesión, hubo una gala artística, con actuación del Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre, en el Salón de los Pasos Perdidos.

Embed

Durante la sesión, los parlamentarios y autoridades presentes visualizaron una pieza audiovisual que con fotos históricas repasó el proceso del edificio, desde la obra hasta los sucesos que lo convirtieron en escenario emblemático para el país.

un recorrido por dentro de una de las salas menos conocidas del palacio legislativo y los detalles por un arquitecto
Seguí leyendo

Un recorrido por dentro de una de las salas menos conocidas del Palacio Legislativo y los detalles por un arquitecto

El viernes, fueron inauguradas las nuevas luces que apuntan al emblemático edificio en su fachada, y lo tiñen de diferentes tonalidades.

Embed

Inaugurado en 1925 en coincidencia con el centenario de la Declaratoria de la Independencia, el edificio fue concebido no sólo como sede del Parlamento, sino también como un monumento a la democracia y a la identidad nacional.

orsi

Su construcción comenzó en 1904, demandó más de dos décadas de trabajo y se usaron 53 tipos de mármoles, todos uruguayos.

Considerado uno de los parlamentos más bellos del mundo, fue declarado monumento nacional en 1975 y en la Unesco está el proyecto para que sea patrimonio de la humanidad.

llegada sanguinetti

A su rol político, se suma el de un espacio abierto al público, donde se realizan visitas guiadas y actividades culturales que acercan la historia parlamentaria a la ciudadanía.

100 años palacio legislativo foco uy (1)

Temas de la nota

Lo más visto

video
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo
NO HUBO ACCIDENTES FATALES

Montevideo: 481 multas y 105 vehículos incautados en más de 3.100 fiscalizados por fiestas del feriado
fernández crespo y la paz

Policía acudió a llamado por personas armadas en Cordón y al llegar baleó a un joven que tenía un revólver
EXPEDICIÓN

Uruguay Sub200: la segunda transmisión en vivo visualizó especies y plásticos como una bolsa de leche y un bidón
en la paloma

Detienen a conductor alcoholizado que chocó columnas, contenedores y anduvo encima de una rotonda

Te puede interesar

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima video
ORTICOCHEA Y GARZÓN

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima
Orsi encabeza otro Consejo de Ministros este jueves. Foto: Foco Uy
INGRESARÁ POR DIPUTADOS

Consejo de Ministros este jueves en Torre Ejecutiva para cerrar el Presupuesto que se presentará el domingo
Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa con tormentas y vientos
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa con tormentas y vientos

Dejá tu comentario