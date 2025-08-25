Los 100 años del Palacio Legislativo: la ceremonia se llevó a cabo con un audiovisual, música y acto protocolar

El Palacio Legislativo cumple 100 años y se llevó a cabo un acto conmemorativo en el edificio, con la presencia del presidente Yamandú Orsi y otras autoridades de gobierno.

La ceremonia -que quedó registrada en Youtube- se realizó en una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Además de la sesión, hubo una gala artística, con actuación del Coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre, en el Salón de los Pasos Perdidos.

Durante la sesión, los parlamentarios y autoridades presentes visualizaron una pieza audiovisual que con fotos históricas repasó el proceso del edificio, desde la obra hasta los sucesos que lo convirtieron en escenario emblemático para el país.

El viernes, fueron inauguradas las nuevas luces que apuntan al emblemático edificio en su fachada, y lo tiñen de diferentes tonalidades.

Inaugurado en 1925 en coincidencia con el centenario de la Declaratoria de la Independencia, el edificio fue concebido no sólo como sede del Parlamento, sino también como un monumento a la democracia y a la identidad nacional.

Su construcción comenzó en 1904, demandó más de dos décadas de trabajo y se usaron 53 tipos de mármoles, todos uruguayos.

Considerado uno de los parlamentos más bellos del mundo, fue declarado monumento nacional en 1975 y en la Unesco está el proyecto para que sea patrimonio de la humanidad.

A su rol político, se suma el de un espacio abierto al público, donde se realizan visitas guiadas y actividades culturales que acercan la historia parlamentaria a la ciudadanía.