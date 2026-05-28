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Orsi vista este jueves la policlínica del pueblo Yacaré y participa del inicio de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión

El presidente Orsi viajó a Artigas este jueves para dos actividades: visita al equipo de salud de la policlínica de pueblo Yacaré y participa del inicio de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.

El presidente Yamandú Orsi visita este jueves de mañana el departamento de Artigas con dos actividades en agenda.

A las 11 visita la policlínica rural de ASSE en pueblo Yacaré, donde desde abril funciona un nuevo equipo de salud con un médico, una licenciada en enfermería y una auxiliar de servicio.

Allí se atienden usuarios de Yacaré y las localidades cercanas de Topador y Javier de Viana, según informa un comunicado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

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Más tarde, a las 14 horas, Orsi visitará el Complejo Agroindustrial ALUR, en Bella Unión. Allí participará del inicio de la zafra de caña de azúcar.

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