El presidente Yamandú Orsi visita este jueves de mañana el departamento de Artigas con dos actividades en agenda.
Orsi vista este jueves la policlínica del pueblo Yacaré y participa del inicio de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión
El presidente Orsi viajó a Artigas este jueves para dos actividades: visita al equipo de salud de la policlínica de pueblo Yacaré y participa del inicio de la zafra de caña de azúcar en Bella Unión.
A las 11 visita la policlínica rural de ASSE en pueblo Yacaré, donde desde abril funciona un nuevo equipo de salud con un médico, una licenciada en enfermería y una auxiliar de servicio.
Allí se atienden usuarios de Yacaré y las localidades cercanas de Topador y Javier de Viana, según informa un comunicado de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
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Más tarde, a las 14 horas, Orsi visitará el Complejo Agroindustrial ALUR, en Bella Unión. Allí participará del inicio de la zafra de caña de azúcar.
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