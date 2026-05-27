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FELIPE SCHIPANI

Diputado colorado pidió informes a Presidencia sobre la elección del vehículo que usó Orsi el 1º de marzo

"Queremos saber quién tomó la decisión, si participó directamente el presidente", preguntó Felipe Schipani. "Se trata de descartar una violación de una norma ética", afirmó.

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El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, realizó un pedido de informes a Presidencia de la República con respecto al vehículo que usó el presidente Yamandú Orsi el 1 de marzo, durante el acto de asunción.

El legislador colorado pretende conocer la forma en la que se eligió el vehículo que utilizó el mandatario para su traslado desde el Palacio Legislativo hasta Plaza Independencia. El vehículo "tuvo una fenomenal exposición" y "estuvo una hora en cadena nacional", aseguró.

Schipani indicó que su solicitud se basa en la información divulgada por Radio Carve, que indica que ocho días antes Orsi adquirió un vehículo en la misma automotora que proporcionó el auto usado el 1º de marzo con un descuento de 25.000 dólares.

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El diputado colorado pretende conocer el procedimiento de elección de ese vehículo y si hubo otras propuestas de vehículos eléctricos. "A nosotros nos consta que hubo otras propuestas de otras empresas concesionarias de otras marcas", remarcó.

Entre las preguntas planteadas, Schipani expresó: "queremos saber quién tomó la decisión, si participó directamente el presidente", y agregó que "se trata de descartar una violación de una norma ética".

Recordó el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública (Ley Nº 19.823) que establece la prohibición de un funcionario público de recibir "regalos" ni "gestos económicos" de parte de terceros, dijo Schipani.

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