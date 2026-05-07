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Orsi encabezó inauguración de laboratorio del Ceibal en local educativo del MEC

El Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) de Brazo Oriental ahora tiene un laboratorio tecnológico del Ceibal. Buscan que adolescentes que dejaron el liceo vuelvan a estudiar.

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Orsi encabezó inauguración de laboratorio del Ceibal en local educativo del MEC. 

El presidente Orsi inauguró este jueves de mañana un laboratorio tecnológico del Ceibal dentro del Centro Educativo de Capacitación, Arte y Producción (Cecap) del barrio Brazo Oriental.

Los Cecap son espacios creados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) que ofrecen cursos de oficios y tecnología a adolescentes que por alguna razón dejaron el liceo y, de esta forma, se los reincorpora al sistema educativo.

Recibe a jóvenes de 14 a 20 años en proyectos educativos semestrales donde además, en convenio con Secundaria y con UTU, tienen clases de recuperación en un proceso de reinserción a la educación formal.

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“Todos los centros Cecap del MEC recibirán en el correr del mes de mayo kits de iniciación a la integración de tecnologías. A su vez, se espera que sus más de 60 docentes participen en instancias de formación específicas a cargo del equipo de Ceibal para incorporar estas herramientas en sus prácticas educativas, tanto a través de proyectos como de actividades en el aula”, dice el comunicado oficial.

Los Cecap atienden “a casi 3.000 jóvenes en todo el país”, dijo el director nacional de Educación Gabriel Quirici (MEC).

El jerarca anunció que este año se inaugurarán “cuatro centros” más con tecnología y enseñanza de oficios, y destacó que “legisladores de todos los partidos aprobaron la ampliación de los Cecap”.

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