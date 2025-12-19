Orsi viaja a la Cumbre del Mercosur este viernes pese al aplazamiento del acuerdo con la UE

El presidente Yamandú Orsi viajará este viernes a Foz de Iguazú, Brasil, para participar de la Cumbre del Mercosur , aun cuando la Comisión Europea resolvió aplazar hasta enero la posible firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el bloque regional, que estaba prevista para este sábado.

El mandatario saldrá del país a las 15:00 horas y regresará a última hora del sábado, indicaron fuentes de Presidencia a Subrayado. No habrá traspaso de mando debido a que la salida será por menos de 48 horas. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, ya se encuentra en Brasil.

Orsi se refirió este jueves a la decisión de la UE durante la ceremonia por los 196 años de la Policía Nacional, realizada en Plaza Independencia. “Algo de eso había”, señaló sobre el aplazamiento , que se da en un contexto de resistencia de Francia y dudas planteadas por el gobierno de Italia.

El presidente afirmó que se comunicará con el canciller para conocer los pasos a seguir, aunque remarcó que la cumbre del Mercosur “se va a hacer igual”. En la reunión Brasil deberá hacer el traspaso de la presidencia pro tempore a Paraguay. Está previsto que asistan todos los mandatarios cuyos países forman parte del bloque.

Por otro lado, Subrayado informó el miércoles que Orsi tiene prevista, además de esta salida al exterior, otras dos, en el futuro inmediato. El mandatario pidió autorización al Parlamento para ausentarse del país entre el 27 de diciembre y el 3 de enero, período en el que tomará descanso y viajará con su familia. Y en febrero de 2026 tiene previsto un viaje oficial a China, en misión acompañada por empresarios uruguayos, con expectativas en materia comercial.