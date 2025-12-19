IMM dice que hará más controles luego de detectar niveles elevados de enterococos en algunas playas

El agua de las playas de Pocitos, Cerro, Punta Yeguas, Zabala (Pajas Blancas) y Del Nacional, en Puntas de Sayago, superó en las últimas semanas el límite de enterococos considerado seguro para la salud, de acuerdo con datos de la Intendencia de Montevideo ( IMM ). En los cinco casos se excedió el máximo establecido por la nueva normativa aprobada en noviembre, que actualizó el marco anterior, que solo tomaba en cuenta los coliformes.

A partir de esta situación, la intendencia informó que adoptó medidas para reforzar el control de la calidad del agua, con un aumento de los monitoreos ante los riesgos de contaminación. En un comunicado, señaló que está haciendo un monitoreo técnico y hace seguimiento infraestructura de saneamiento y drenaje, además de una limpieza costera.

Según expresa el comunicado, “en los últimos meses, con la aprobación de la nueva normativa nacional, la intendencia resolvió ajustar todas estas acciones con el objetivo de cuidar este enorme patrimonio natural que son las playas”. Añade que los cambios implican no solo más recursos y tareas de monitoreo y control durante todo el año, sino también una revisión del enfoque comunicacional, “para evitar interpretaciones erróneas y avanzar hacia información más precisa, actualizada y alineada con los estándares nacionales e internacionales”.

La IMM detalla que el Servicio de Evaluación de la Calidad y Control Ambiental realiza monitoreos durante todo el año, con dos muestreos semanales en las playas comprendidas entre Punta Espinillo y Playa Miramar, así como en arroyos, desembocaduras de cañadas, vertederos y otros aportes de agua asociados a cada playa. Como parte de las mejoras previstas, se encuentra en desarrollo un sistema de monitoreo automático del parámetro enterococos, que permitirá reducir los tiempos de análisis y aumentar la frecuencia de la información disponible.

La intendencia recordó además que en octubre se promulgó el decreto nacional que establece un período de transición de dos años para implementar el nuevo marco de control de la calidad del agua de las playas, incorporando a los enterococos como referencia principal. Indicó que la información relevante para el uso recreativo de las playas se encuentra disponible de forma permanente en el portal de la IMM, donde se señala la aptitud para baños al momento de uso.

En relación con el sistema de saneamiento y drenaje urbano, directamente vinculado a la calidad del agua, la comuna afirmó que se están ejecutando múltiples acciones, entre ellas el monitoreo de alivios del sistema de saneamiento, obras para reducir vertidos y mejorar su calidad en zonas críticas como Pocitos, Buceo y Malvín, la incorporación de sistemas de drenaje urbano sostenible para mitigar impactos en las playas, la rehabilitación planificada del emisario de Punta Carretas y la ampliación de la cobertura de saneamiento en barrios que hoy no cuentan con red, como Santa Catalina.