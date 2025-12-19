MSP confirma nuevo caso de sarampión en Fray Bentos y refuerza vigilancia sanitaria

Un nuevo caso de sarampión fue confirmado en la tardecita de este jueves en la ciudad de Fray Bentos , departamento de Río Negro. La directora de Salud del Ministerio de Salud Pública ( MSP ), Fernanda Nozar, informó que se trata de una persona vinculada a la atención en salud y con contacto asistencial con pacientes.

La persona presentó fiebre y otros síntomas atípicos, leves. Una vez identificado el contacto epidemiológico, se dispuso su aislamiento y se le suministró una dosis de bloqueo, como establece el protocolo sanitario.

Agregó que todas las personas con las que la persona mantuvo contacto estrecho ya fueron identificadas y permanecen bajo observación durante 21 días, período correspondiente al tiempo máximo de incubación de la enfermedad.

Nozar señaló que hay un aumento de brotes de sarampión en varios países de América Latina. Indicó que el contexto regional obliga a extremar la vigilancia epidemiológica y a reforzar las medidas de prevención.

Exhortó especialmente a las personas nacidas entre 1967 y 1987 a concurrir a los vacunatorios para verificar su esquema e inmunizarse en caso de corresponder, ya que en ese período histórico la cobertura de vacunación fue menor.

El MSP hace hincapié en Migraciones, donde se solicita a quienes ingresan al país que dejen datos de contacto, lo que permitirá una rápida localización ante eventuales exposiciones o seguimientos sanitarios.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por vía aérea y puede provocar fiebre, erupciones en la piel, tos, conjuntivitis y complicaciones graves, especialmente en niños y personas no vacunadas. La vacuna triple viral, incluida en el esquema nacional, es la principal herramienta de prevención y permite evitar la circulación del virus en la comunidad.