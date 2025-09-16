RECIBÍ EL NEWSLETTER
Jefe de derechos humanos de la ONU dice que "se acumulan las pruebas" de "genocidio" en Gaza

"Vemos cómo se acumulan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU.

Volker Türk, jefe de derechos humanos de ONU. Foto: AFP, 16 de setiembre de 2025.

"Vemos cómo se acumulan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, incluso más", declaró Volker Türk a AFP, y a Reuters añadió: "Corresponde a la justicia decidir si se trata de un genocidio o no, y vemos que se acumulan las pruebas".

"El mundo entero clama por la paz. Los palestinos, los israelíes claman por la paz. Todo el mundo pide un alto y lo que vemos es una escalada continua que es completamente inaceptable", añadió Türk, que llamó a cesar esta "carnicería".

Falsedades de Hamás”

Por otro lado, investigadores de Naciones Unidas acusaron este martes a Israel de cometer un "genocidio" en Gaza con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven en el enclave, y culparon al primer ministro y a otros altos cargos del país de instigarlo.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que no habla en nombre de Naciones Unidas, afirma que "se está produciendo un genocidio en Gaza", dijo a AFP Navi Pillay, jefa de la comisión.

"La responsabilidad recae en el Estado de Israel", subrayó Pillay, de 83 años, al presentar el documento.

El Ministerio de Exteriores israelí no tardó en reaccionar y rechazó "categóricamente este informe sesgado y mentiroso", pidiendo incluso la disolución de la comisión investigadora.

La cancillería estimó además que el reporte "se basa por completo en las falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

Chris Sidoti, uno de los tres comisionados responsables del informe, rechazó en rueda de prensa los comentarios israelíes e insinuó que parecían sacados de ChatGPT: "Siempre dicen lo mismo" y "nunca aportan pruebas", estimó.

Por primera vez, una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado aún. No obstante, para Pillay, este reporte debería "incitar a los altos dirigentes de la ONU" a hacerlo.

