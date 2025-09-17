RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENCIA

Orsi viaja el domingo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas

El presidente participará junto a otros líderes de izquierda de un homenaje al exmandatario José Mujica, en la Universidad de Nueva York.

Foto: FocoUy

Allí, el mandatario dará un discurso el martes y el miércoles participará de un homenaje al expresidente José Mujica en la Universidad de Nueva York.

Otros presidentes que participarán son el brasileño Lula Da Silva, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez. Todos son parte de un ámbito que se llama Democracia siempre.

Volker Türk, jefe de derechos humanos de ONU. Foto: AFP, 16 de setiembre de 2025.
Junto con Orsi viajarán el cansiller, Mario Lubetkin, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, que mantendrán reuniones con sus pares en el ámbito de Naciones Unidas.

El retorno del presidente y demás autoridades es el sábado 27 de setiembre. La presidencia en ejercicio será Carolina Cosse.

