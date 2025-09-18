Dos días de humedad y ascenso de temperatura antes del ciclón extratropical del fin de semana

Este jueves y el viernes siguen las temperaturas elevadas, con mucha humedad, y se empieza a inestabilizar la zona hasta el ciclón extratropical del sábado, informó Nubel Cisneros.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad, persistiendo la probabilidad de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y litoral. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.

El viernes nuevamente se espera una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.

El sábado tendremos una mañana fresca a templada con progresivo aumento de nubosidad y humedad. La tarde mantendrá tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando hacía la noche por el suroeste con tormentas y lluvias, lo que revela la presencia de un ciclón extratropical en la zona. Jueves 18 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º Viernes 19 Zona Norte: máxima 27º y mínima 15º Zona Sur: máxima 25º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º Sábado 20 Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º

