Este jueves y el viernes siguen las temperaturas elevadas, con mucha humedad, y se empieza a inestabilizar la zona hasta el ciclón extratropical del sábado, informó Nubel Cisneros.
Dos días de humedad y ascenso de temperatura antes del ciclón extratropical del fin de semana
Este jueves y el viernes siguen las temperaturas elevadas, con mucha humedad, y se empieza a inestabilizar la zona hasta el ciclón extratropical del sábado.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves comienza húmeda e inestable con mucha nubosidad, persistiendo la probabilidad de algunas lluvias y lloviznas aisladas en las zonas norte y litoral. En la tarde seguirá el tiempo templado a cálido con cielo parcialmente nublado, permaneciendo inestable en las primeras horas la zona noreste.
El viernes nuevamente se espera una mañana fresca y húmeda con nieblas y neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá tiempo estable con ambiente templado a cálido y cielo ligeramente nublado.
De fresco a cálido, con humedad y nieblas, así se presenta el tiempo estos días
El sábado tendremos una mañana fresca a templada con progresivo aumento de nubosidad y humedad. La tarde mantendrá tiempo templado a cálido con abundante nubosidad desmejorando hacía la noche por el suroeste con tormentas y lluvias, lo que revela la presencia de un ciclón extratropical en la zona.
Jueves 18
Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º
Viernes 19
Zona Norte: máxima 27º y mínima 15º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 15º
Zona Metropolitana: máxima 22º y mínima 14º
Sábado 20
Zona Norte: máxima 29º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 15º
Dejá tu comentario