Escapaba por los techos de un comercio del Centro con droga y un revólver; fue imputado y enviado a prisión

El delincuente detenido cuando intentaba escapar por el techo de un comercio en el Centro de Montevideo.

El martes 16 un hombre de 28 años recibió un disparo en el pecho en una boca de venta de droga ubicada en Río Negro y Galicia, en el Centro de Montevideo.

Fue durante la madrugada y la Policía fue alertada de lo sucedido, por lo que dispuso un operativo de vigilancia que se mantuvo hasta la mañana.

Ya de día, la Policía se entera que un hombre en actitud sospechosa estaba dentro de un local comercial de venta de vehículos ubicado en la esquina.

Los efectivos van hasta la esquina y observan a un hombre que caminaba por el techo y la marquesina del local (ver foto), algo que quedó registrado en una cámara de vigilancia de la zona. En esas circunstancias fue detenido por los investigadores que minutos antes vigilaban la boca de venta de droga.

El hombre, de 39 años, tenía dos piedras de pasta base, un revólver, dinero en efectivo y una balanza de precisión.

El detenido, que suma 10 antecedentes penales, fue puesto a disposición de Fiscalía y enviado a prisión por 120 días de forma preventiva por los delitos de venta de drogas, porte y tenencia de arma de fuego en lugares públicos y otro de porte de arma de fuego por reincidente.

Mientras tanto, la Policía realizó un allanamiento en la boca el mismo martes y ahora continúa investigando para dar con el, o los responsables de haber baleado al hombre el martes de madrugada.

Además, el caso también fue derivado a la Brigada Departamental Antidrogas para continuar con las actuaciones.