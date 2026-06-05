Orsi sobre Uruguay en el Mundial: "Nos va a ir mejor de lo que pensamos"

El presidente Yamandú Orsi habló este viernes de la Selección Uruguay y contó lo que habló el jueves con los jugadores y con Marcelo Bielsa, cuando visitó el Complejo Celeste para entregarles el Pabellón Nacional.

Dijo que va a ir al primer partido de Uruguay “y a la final”, y arriesgó un pronóstico del desempeño de la Selección en el Mundial: “Nos va a ir mejor de lo que pensamos”.

“Si nos va bien en los primeros partidos creo que después ahí agarramos carretera”, comentó el presidente entrevistado en El Espectador Radio.

Orsi destacó “la humildad” de los jugadores de la Selección y contó que pudo “cruzar unos minutos con Bielsa”.

“¿Viste cuando vos ves tranquilidad y esa serenidad que a los uruguayos nos viene bien? Te agarrás un embale lindo cuando estás ahí”, dijo el presidente, al contar lo que vivió al visitar el Complejo Celeste y compartir un rato con futbolistas, cuerpo técnico y autoridades de la AUF.

Sobre la humildad de los jugadores, recordó al maestro Tabárez: “Aquello que el maestro impuso quedó grabado y el propio Bielsa lo mantiene”.

Acerca del entrenador argentino, Orsi contó que hace unos años tuvo “una charla larga, como de dos horas, con cosas que después no pudimos concretar”.

Uno de esos “pendientes” era que Bielsa visitara a Mujica en la chacra. “Esa era una de las cosas pendientes, y es de las que más me duelen, ya estaba bastante enfermo el viejo. Le dije ayer, nos quedó pendiente, pero no va a faltar oportunidad de que vaya para allá y hable con Lucía”.