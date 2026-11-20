El lugar del homicidio en el barrio Capra de Montevideo.

Mataron a un hombre de 30 años cuando estaba en la puerta de su casa, en el barrio Capra de Montevideo. Ocurrió a las 11 de la noche del jueves en 18 de Noviembre y Cruz del Sur.

La víctima tenía 30 años y fue atacado con disparos de arma de fuego por otro hombre que pasó por el lugar y sin mediar palabra abrió fuego.

Según la pareja de la víctima, estaba en la puerta de la casa reparando una moto cuando fue atacado a tiros. El hermano del hombre lo llevó de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde falleció.

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De acuerdo a la información primaria, a la que accedió Subrayado, el hombre asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último de agosto de este año por receptación.

De acuerdo al testimonio de su pareja, el hombre cumplía prisión domiciliaria. En la escena del crimen los efectivos hallaron un casquillo de bala y tres proyectiles.

Trabajó en el lugar Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.