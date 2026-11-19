El presidente Orsi participó este jueves en la inauguración del edificio sede de la Zona Franca del Plata, en Colonia.

Consultado sobre este proyecto y su efecto en el departamento, Orsi respondió: “Colonia tiene el techo lejos, digo siempre yo. Tiene muchas más cosas para hacer. Y no paramos, desde hace tiempo venimos a Colonia a inauguraciones, a proyectos, incluso hay proyectos nuevos que le van a dar a esta zona del país un dinamismo necesario”.