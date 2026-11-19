El presidente Orsi participó este jueves en la inauguración del edificio sede de la Zona Franca del Plata, en Colonia.
Colonia: presidente Orsi participó en la inauguración del edificio de la Zona Franca del Plata
Se inauguró en Colonia la Zona Franca del Plata y el presidente Orsi participó del acto oficial. “Colonia tiene el techo lejos”, dijo el mandatario.
Consultado sobre este proyecto y su efecto en el departamento, Orsi respondió: “Colonia tiene el techo lejos, digo siempre yo. Tiene muchas más cosas para hacer. Y no paramos, desde hace tiempo venimos a Colonia a inauguraciones, a proyectos, incluso hay proyectos nuevos que le van a dar a esta zona del país un dinamismo necesario”.
El CEO de Zona Franca del Plata José Durquet explicó el alcance y los servicios que tendrá este proyecto, que requirió una inversión de 26 millones de dólares.
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