Orsi se reunirá con los líderes políticos por separado tras decisión de los blancos de postergar reunión conjunta

El presidente Orsi se reunirá por separado en las próximas horas con los líderes de los partidos políticos de la oposición.

Según supo Subrayado ya están confirmados los encuentros entre Orsi y el senador y secretario general del Partido Colorado Andrés Ojeda, el líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, y el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira. Resta confirmar la reunión con el líder del Partido Independiente Pablo Mieres. El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado no asistirá.

El planteo original, que surgió del senador Ojeda, era hacer una reunión conjunta con todos los líderes partidarios, pero el pedido de postergación del encuentro que hizo Delgado, terminó por descartar esta primera opción.

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Según la información que manejan en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno), Delgado pidió postergar la reunión conjunta con Orsi tras el malestar que generó en la interna del Partido Nacional la conferencia de prensa del Frente Amplio, en la que legisladores del oficialismo apuntaron a la responsabilidad del expresidente Lacalle Pou en el caso Cardama.

El gobierno y sus legisladores en el Parlamento entienden que hubo un intento de estafa o fraude al Estado Uruguayo por parte del astillero contratado en el período pasado para la construcción de patrulleras oceánicas de la Armada Nacional, y señalan responsabilidades políticas del anterior gobierno por omisión o acción, al aceptar una garantía que resultó ser falsa, o presentada por una entidad bancaria inexistente.

La reunión conjunta de Orsi con los líderes políticos de la oposición (además del presidente del Frente Amplio) se pensó originalmente para conversar antes de que el presidente viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas, en setiembre.

La idea era mostrar unidad del sistema político uruguayo en momentos de incertidumbre internacional por diversos temas políticos, comerciales y bélicos.

Orsi dijo el martes que era una buena oportunidad para escuchar diversas opiniones antes de dar su discurso ante la ONU.

Los encuentros políticos será ahora por separado con Ojeda, Manini Ríos y Fernando Pereira, a la espera de la confirmación de la reunión con Mieres. El Partido Nacional, en principio, no concurrirá.