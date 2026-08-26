Un hombre, de quien aún no se tiene identificación, fue asesinado en el barrio Parque Guaraní, lindero a Flor de Maroñas, en Montevideo.
Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado cerca de una cañada en Parque Guaraní
El cuerpo fue hallado a metros de Maestra Aurelia Viera esquina Tupan en el barrio Parque Guaraní, lindero a Flor de Maroñas.
Su cuerpo fue hallado en la mañana de este miércoles, a metros de una cañada existente en el lugar, en Maestra Aurelia Viera esquina Tupan.
La Policía trabaja en la escena, pasadas las 9:00. De momento, no fue hallado ningún casquillo de bala.
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Hallan a un adolescente asesinado en el barrio Los Sueños, cerca de Manga; hubo más de 50 disparos
En la mañana de este miércoles también fue asesinado un adolescente de 15 años en el barrio Los Sueños, cerca de Manga. Es una segunda escena donde trabaja la Policía en la mañana, aunque los casos no están relacionados.
Noticia en desarrollo.
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