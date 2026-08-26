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homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado cerca de una cañada en Parque Guaraní

El cuerpo fue hallado a metros de Maestra Aurelia Viera esquina Tupan en el barrio Parque Guaraní, lindero a Flor de Maroñas.

La Policía trabaja en la escena ubicada en Maestra Aurelia Viera esquina Tupan.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre, de quien aún no se tiene identificación, fue asesinado en el barrio Parque Guaraní, lindero a Flor de Maroñas, en Montevideo.

Su cuerpo fue hallado en la mañana de este miércoles, a metros de una cañada existente en el lugar, en Maestra Aurelia Viera esquina Tupan.

La Policía trabaja en la escena, pasadas las 9:00. De momento, no fue hallado ningún casquillo de bala.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Hallan cuerpo de un menor asesinado en barrio Los Sueños, lindero a Manga.
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homicidio en montevideo

Mataron a un hombre y su cuerpo fue hallado cerca de una cañada en Parque Guaraní

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