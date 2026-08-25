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ACCIONAR DE MINISTRA DE DEFENSA

"El respaldo a la ministra es absoluto, es 100%", dijo Orsi sobre Lazo ante denuncia de la Coalición por Cardama

Por su parte, Alejandro Sánchez sostuvo que con la denuncia penal contra la ministra de Defensa Nacional se intenta "poner una cortina" para que no se hable de las garantías del astillero español.

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El presidente Yamandú Orsi respaldó a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, tras la decisión de la Coalición Republicana de denunciarla penalmente por su accionar en el caso Cardama.

El mandatario recordó que la secretaria de Estado está de licencia médica tras ser sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Militar y expresó respetar su tiempo de recuperación.

Orsi aseguró que no leyó el contenido de la denuncia de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, y afirmó que "el respaldo a la ministra es absoluto, es 100%".

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También en Florida, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue consultado sobre el caso Cardama y defendió el accionar del gobierno de Orsi. "Nosotros hemos defendido el erario público frente lo que hoy, a todas luces, todo el mundo reconoce que era un principio de una estafa, porque teníamos garantías que eran truchas", indicó.

Al ser consultado sobre las acciones y los controles en la pasada administración, Sánchez dijo que "hay responsabilidades u omisiones en el gobierno anterior que recibió estas garantías, que no las controló y además le permitió durante muchísimo tiempo a una empresa que no tenía experiencia en construir embarcaciones de esta naturaleza que buscara una y otra vez garantías y que nadie le quería dar garantías hasta que llegaron estas truchas. Por tanto, irresponsabilidad".

Sánchez sostuvo que con la denuncia penal contra Lazo se intenta "poner una cortina" para que no se hable de las garantías. "Nosotros estamos muy tranquilos por el proceder del gobierno y, en particular, de la ministra", indicó. "La ministra sabe que tiene respaldo, la ministra sabe que ha actuado conforme a derecho y ha hecho las cosas bien en pro del Uruguay", reiteró.

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