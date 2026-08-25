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cuatro detenidos

Detienen a un cabecilla de Los Colorados tras 20 allanamientos en Cerro Norte; también cayeron integrantes de Los Suárez

Los Colorados y Los Suárez son las dos principales bandas de la zona. Este martes a primera hora, la Policía hizo 20 allanamientos. Hay detenidos, armas y dinero incautados.

La Policía realizó 20 allanamientos en Cerro Norte contra bandas criminales.

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Foto: Subrayado. 

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Foto: Subrayado.

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La Policía realizó 20 allanamientos simultáneos en la mañana de este martes en Cerro Norte, en un operativo dirigido contra las dos principales bandas criminales que operan en la zona: Los Colorados y Los Suárez.

Según supo Subrayado, hay al menos cuatro detenidos, dos vinculados a cada grupo. Entre los detenidos está Joel Mattos, de 25 años, uno de los cabecillas de Los Colorados.

Foto: Subrayado, archivo. Dolores, Soriano.
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La vida de Mattos ha estado marcada por el enfrentamiento entre su grupo criminal y otras bandas de Cerro Norte, entre ellas Los Albín y Los Suárez.

El conflicto se recrudeció el 4 de julio de 2024, cuando mataron al padre de Joel Mattos en ruta 1 y Camino Cibils, mientras circulaba en su camioneta. Ese mismo año, un bebé murió durante un ataque con fusiles contra los pasajes del barrio.

En febrero de 2025, Mattos y su familia volvieron a ser víctimas de un ataque. Joel circulaba junto a su pareja y su hijo de 5 años por Luis Alberto de Herrera y la rambla, en Buceo, cuando fueron atacados desde una moto. Los tres resultaron heridos, pero sobrevivieron.

Por ese ataque fueron imputadas cinco personas, entre ellas Víctor Albín, señalado como quien ideó el ataque desde la cárcel.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Durante los allanamientos de este martes, la Policía incautó dos pistolas y dinero. También fueron encontradas dos réplicas de fusiles de asalto AR-15.

Según determinó la Policía, una de esas réplicas fue utilizada en una rapiña a un almacén de Capurro ocurrida el jueves pasado.

El operativo fue encabezado por policías de Investigaciones de la Zona Operacional IV. Como apoyo participaron efectivos de la Guardia Republicana, el plantel de perros K9, Unatem y PADO, entre otras reparticiones.

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