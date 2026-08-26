Hallan a un adolescente asesinado en el barrio Los Sueños, cerca de Manga; hubo más de 50 disparos

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Hallan cuerpo de un menor asesinado en barrio Los Sueños, lindero a Manga.

El cuerpo de adolescente de 15 años, que fue víctima de homicidio, fue hallado a las 7:00 de este miércoles en Correguela esquina Ruben Rada, en el barrio Los Sueños, lindero a Manga.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, la balacera ocurrió 5:45 e incluyó más de 50 disparos. Al menos cinco decenas de casquillos fueron hallados en la calle.

A algunas cuadras de distancia, fue encontrado el cuerpo de la víctima.

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En las primeras actuaciones, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos incautó un arma y cargadores.

Además, este miércoles de mañana la Policía trabaja en una segunda escena de homicidio: un hombre fue encontrado muerto a metros de una cañada en Parque Guaraní, cerca de Flor de Maroñas. Los crímenes no están relacionados.

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