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víctima de 15 años

Hallan a un adolescente asesinado en el barrio Los Sueños, cerca de Manga; hubo más de 50 disparos

La balacera ocurrió minutos antes de las seis de la mañana del miércoles. El cuerpo del adolescente de 15 años fue hallado una hora más tarde en la calle.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Hallan cuerpo de un menor asesinado en barrio Los Sueños, lindero a Manga.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Hallan cuerpo de un menor asesinado en barrio Los Sueños, lindero a Manga.

El cuerpo de adolescente de 15 años, que fue víctima de homicidio, fue hallado a las 7:00 de este miércoles en Correguela esquina Ruben Rada, en el barrio Los Sueños, lindero a Manga.

De acuerdo con la información a la que accedió Subrayado, la balacera ocurrió 5:45 e incluyó más de 50 disparos. Al menos cinco decenas de casquillos fueron hallados en la calle.

A algunas cuadras de distancia, fue encontrado el cuerpo de la víctima.

Foto: Subrayado.
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En las primeras actuaciones, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos incautó un arma y cargadores.

Además, este miércoles de mañana la Policía trabaja en una segunda escena de homicidio: un hombre fue encontrado muerto a metros de una cañada en Parque Guaraní, cerca de Flor de Maroñas. Los crímenes no están relacionados.

Noticia en desarrolllo.

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