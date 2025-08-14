RECIBÍ EL NEWSLETTER
Orsi se reunió con Rada; el músico dará un concierto por la celebración de los 200 años de la Independencia

Será un concierto corto, grabado con una banda de 18 músicos. Se emitirá el 25 de agosto en embajadas y representaciones diplomáticas en el mundo, y estará disponible en Youtube de Cancillería.

El presidente Yamandú Orsi recibió este jueves en Torre Ejecutiva al músico Ruben Rada, quien dará un concierto en el marco de la celebración de los 200 años de la Declaratoria de la Independencia.

Será un concierto corto, grabado con una banda de 18 músicos, que tendrá sus temas más emblemáticos para acercar y emocionar a los uruguayos que viven en el exterior. En el repertorio no faltarán los clásicos: "Mi país", "Terapia de murga", "Cha cha, muchacha", "Muriendo de plena", entre otros.

"La idea es tratar de emocionar a los uruguayos", aseguró Rada a la prensa sobre el concierto que tuvo una inversión de 120.000 pesos, y se difundirá el 25 de agosto en todas las embajadas y representaciones diplomáticas de Uruguay en el mundo. "Cantamos todas esas canciones, para los que están afuera es superemocionante, muy lindo", agregó.

El concierto estará disponible en el canal de Youtube de la Cancillería y se transmitirá el martes 26 de agosto a las 21 horas por Canal 5.

