El presidente Yamandú Orsi se reunió lunes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que abordaron las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre ambos países.
Orsi se reunió con Pedro Sánchez; hablaron del comercio entre países con el acuerdo Mercosur y Unión Europea
El encuentro entre ambos mandatario se reunión en el Palacio de la Moncloa abordaron las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre Uruguay y España.
Ambos mandatarios dieron cuenta de la reunión en sus cuentas de la red social X. Orsi habló del "fortalecimiento de la relación entre nuestros países y los desafíos del escenario internacional".
En particular, el presidente uruguayo detalló que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero y que entró en vigencia mayo, fue el tema central del encuentro. "Es un paso histórico que ya está dando sus frutos y que abre nuevas oportunidades para profundizar el intercambio, ampliar mercados y generar desarrollo para nuestros países", destacó.
Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva
Orsi enfatizó en el fortalecimiento de los vínculos entre Uruguay y España en un contexto geopolítico "complejo y cambiante", donde se debe apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes. Además, remarcó "la voluntad de seguir construyendo juntos hacia el futuro".
Por su parte, Sánchez reivindicó la sólida relación entre España y Uruguay y la voluntad de seguir reforzando en los económicos, comerciales y empresariales. "Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano", remarcó el mandatario español.
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