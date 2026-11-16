El presidente Yamandú Orsi se reunió lunes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en un encuentro en el Palacio de la Moncloa en el que abordaron las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre ambos países.

Ambos mandatarios dieron cuenta de la reunión en sus cuentas de la red social X. Orsi habló del "fortalecimiento de la relación entre nuestros países y los desafíos del escenario internacional".

En particular, el presidente uruguayo detalló que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero y que entró en vigencia mayo, fue el tema central del encuentro. "Es un paso histórico que ya está dando sus frutos y que abre nuevas oportunidades para profundizar el intercambio, ampliar mercados y generar desarrollo para nuestros países", destacó.

Orsi enfatizó en el fortalecimiento de los vínculos entre Uruguay y España en un contexto geopolítico "complejo y cambiante", donde se debe apostar al diálogo, la cooperación y la construcción de respuestas comunes. Además, remarcó "la voluntad de seguir construyendo juntos hacia el futuro".

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Por su parte, Sánchez reivindicó la sólida relación entre España y Uruguay y la voluntad de seguir reforzando en los económicos, comerciales y empresariales. "Con Yamandú Orsi hemos reafirmado nuestro compromiso por estrechar aún más los lazos entre nuestros países y por fortalecer el espacio iberoamericano", remarcó el mandatario español.