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Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

Está previsto que haya anuncios sobre las obras para el transporte metropolitano y la ley de empleo.

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El presidente Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros con agenda abierta, por lo que cada jerarca trae su tema y actualiza los proyectos que lleva adelante.

De todos modos, se espera que haya anuncios respecto al transporte metropolitano y la ley de empleo.

Habrá declaraciones a la prensa sobre las 17:30 o 18 horas.

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