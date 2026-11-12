El presidente Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros con agenda abierta, por lo que cada jerarca trae su tema y actualiza los proyectos que lleva adelante.
Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva
Está previsto que haya anuncios sobre las obras para el transporte metropolitano y la ley de empleo.
De todos modos, se espera que haya anuncios respecto al transporte metropolitano y la ley de empleo.
Habrá declaraciones a la prensa sobre las 17:30 o 18 horas.
Seguí leyendo
Yamandú Orsi dijo que el MSP fue "inducido a error" al bajarle años de inhabilitación a la anestesista Miralles
Temas de la nota
Lo más visto
Llamado de auxilio
Policías encontraron a un hombre y una mujer amordazados y retenidos dentro de una boca de drogas en Marconi
LLUEVE ESTE MIÉRCOLES
Nubel Cisneros: desmejora el tiempo con lluvias y tormentas aisladas en varias zonas del país
Segundo conductor herido grave
Mueren una pareja y su hija de dos años tras choque frontal entre dos autos en ruta 12 de Canelones
ÚLTIMO INFORME DE BOMBEROS
Incendio colapsó el techo del shopping de Colonia y las pérdidas son casi totales; evitaron que llegara al cine y la plaza de comidas
SÁNCHEZ, CORREA E INFANTE
Dejá tu comentario