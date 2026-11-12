Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi está reunido con su Consejo de Ministros con agenda abierta, por lo que cada jerarca trae su tema y actualiza los proyectos que lleva adelante.

De todos modos, se espera que haya anuncios respecto al transporte metropolitano y la ley de empleo.

Habrá declaraciones a la prensa sobre las 17:30 o 18 horas.

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