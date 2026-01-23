Orsi se reunió con ministros por personas en situación de calle; Civila dijo que actualmente hay 8500 casos en alojamientos

El gobierno continúa trabajando en diversas estrategias para mejorar la atención a personas en situación de calle. Esta tarde se realizó una reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi , y cuatro ministros, para abordar esta temática.

Más temprano, desde la Policía informaron que se intensificaron los controles con la aplicación de la ley de faltas.

El ministro Civila sostuvo que hay "un trabajo permanente" con las personas en situación de calle, y que es "un tema central", que requiere del "trabajo articulado de todo el gobierno".

Sobre la aplicación de la ley de faltas, señaló que es una coordinación entre el Ministerio del Interior y las intendencias departamentales.

"Nosotros con el abordaje social de las personas que llegan a nuestro centro de primera atención, que recibe a las personas derivadas por ley de faltas, competencia del Ministerio de Desarrollo Social también es el alojamiento, que hemos venido ampliando", sostuvo Civila.

“No es un tema solo de invierno, es un tema permanente", remarcó. “El presidente está convencido que hay que trabajar con toda la fuerza entre todas las instituciones", indicó y añadió que "es prioritario para él".

Actualmente atienden en los dispositivos del Mides a unas 8500 personas, con alojamiento, tanto para quienes ingresan en la noche por dispositivos de emergencia y quienes ya tienen establecimiento fijo o una vivienda con apoyo.

"Además de eso tenemos personas a la intemperie, que vemos todos los días esta situación, a las que estamos yendo, insistiendo con nuestros dispositivos, para que ingresen a las propuestas del sistema de protección social, y el sistema de protección social en Uruguay del Ministerio de Desarrollo Social atendió en el año 2025 a más de 13.000 persona o sea que estamos hablando de un fenómeno grande. No todas son en situación de intemperie, pero sí que tienen vulnerabilidades extremas y corren riesgo de esa situación si no tuvieran una protección del Estado", afirmó.

El ministro también habló sobre la tarea que se lleva a cabo en el espacio del Mides en Casavalle, a donde van las personas que son trasladadas por los operativos entre el Ministerio del Interior y la Intendencia de Montevideo.

"Ahí dentro hay un abordaje con técnicos sociales, también un abordaje de salud, en general, en este tipo de procedimientos se habitúa que haya también un examen físico de la persona, un relevamiento por parte de equipos de salud, y hay una propuesta de que la persona se pueda quedar, pueda pernoctar allí, o pueda ser derivada a otro centro, si la persona así lo entiende", dijo Civila. La persona puede decidir volver a la calle y que esto no se puede impedir "porque no están privadas de su libertad", por lo que "es insistir y volver con el dispositivo de la ley de faltas o con otros dispositivos a la búsqueda de esa persona".

"Hay 8500 que deciden estar en nuestro dispositivo, es mucho, y hay gente que todavía tenemos que ir a buscar", sostuvo. En el interior del país, con el Plan Invierno se atendieron 1700 personas.