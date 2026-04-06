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EN TORRE EJECUTIVA

Orsi se reunió con la Sociedad Interamericana de Prensa y firmó declaraciones sobre libertad de expresión y prensa

“Uruguay no está exento de estos riesgos. En los últimos años hubo señales de deterioro", dijo vicepresidente de la SIP, pero añadió que el país sigue en índice bajo.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y firmó las declaraciones de Chapultepec sobre libertad de prensa y de Salta sobre derechos digitales.

"Creanme que no lo hacemos como un saludo a la bandera. Lo hacemos porque el Uruguay como tal, su sociedad, sus medios de comunicación, sus periodistas y sus representantes políticos creemos y defendemos con firmeza el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa", remarcó Orsi.

"Estos derechos vienen siendo consagrados desde las declaraciones de independencia del siglo XVIII y XIX, hasta nuestros días. Pero requieren sin duda una actualización que permita resolver los dilemas que presentan las nuevas formas de censura digital o el acoso que puede llevarse adelante a través de algoritmos y las campañas de desprestigio digitales", sostuvo.

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El primer vicepresidente de la SIP y director periodístico de La Voz del Interior de Córdoba, Carlos Jornet, destacó que en Uruguay el periodismo y la política se ejercen con libertad de expresión. “Mantengan lejos la ola global que recurre a agravios, a descalificaciones personales, a la diseminación de la desinformación como herramienta de contienda política”, dijo.

La declaración de Chapultepec había firmado en primera instancia Luis Alberto Lacalle Herrera cuando era presidente. Ahora Orsi lo ratificó.

“Uruguay no está exento de estos riesgos. En los últimos años hubo señales de deterioro, aunque sigue siendo un país que está calificado dentro de nuestro índice como de baja restricción a la libertad de expresión y de prensa”, aclaró Jornet.

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