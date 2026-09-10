Orsi se reunió en Colonia con todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño

El presidente Orsi recibió este jueves en Colonia a los 19 intendentes con un tema central: preparar al país para los efectos del fenómeno climático conocido como El Niño, que ya está activo y que traerá lluvias extremas en el último trimestre del año y en el inicio del otoño de 2027, a partir de abril.

La reunión se realizó en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, y allí los intendentes recibieron un informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con las posibles consecuencias de tanta lluvia acumulada: se estima que habrá cerca de 25.000 personas evacuadas por las inundaciones sobre fin de año.

El gobierno anunció que acordó líneas de crédito con organismos internacionales por 750 millones de dólares para enfrentar los efectos de El Niño, y la discusión con los intendentes fue sobre el momento en el que podrán acceder a esos recursos.

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El presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida) dijo en la previa de esta reunión en Colonia que el gobierno debería liberar recursos ahora a los departamentos para hacer obras y prevenir daños, y no esperar a que estos ocurran para después solo reparar destrozos provocados por las inundaciones.

El Niño es un fenómeno climático que se produce por el calentamiento más allá de lo habitual del océano Pacífico en la zona del ecuador. Esto provoca lluvias muy por encima de lo habitual en Sudamérica, incluido Uruguay. Este año el calentamiento del Pacífico es el mayor registrado, por lo que se esperan fenómenos adversos extremos.