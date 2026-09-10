RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN ANCHORENA, COLONIA

Orsi se reunió en Colonia con todos los intendentes para preparar al país ante los efectos de El Niño

En la reunión del presidente Orsi con los 19 intendentes se presentó un informe con las posibles consecuencias de las lluvias extremas que provocará El Niño y los recursos que habrá para atender daños.

El presidente Orsi recibe a los intendentes en la estancia oficial de Anchorena, en Colonia.

El presidente Orsi recibe a los intendentes en la estancia oficial de Anchorena, en Colonia.

Foto: Presidencia. Archivo.

Foto: Presidencia. Archivo.

El presidente Orsi recibió este jueves en Colonia a los 19 intendentes con un tema central: preparar al país para los efectos del fenómeno climático conocido como El Niño, que ya está activo y que traerá lluvias extremas en el último trimestre del año y en el inicio del otoño de 2027, a partir de abril.

La reunión se realizó en la estancia presidencial de Anchorena, en Colonia, y allí los intendentes recibieron un informe del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) con las posibles consecuencias de tanta lluvia acumulada: se estima que habrá cerca de 25.000 personas evacuadas por las inundaciones sobre fin de año.

El gobierno anunció que acordó líneas de crédito con organismos internacionales por 750 millones de dólares para enfrentar los efectos de El Niño, y la discusión con los intendentes fue sobre el momento en el que podrán acceder a esos recursos.

orsi sobre esencialidad en el puerto: es una posibilidad que siempre esta, hoy jueves no creo que esten dadas las condiciones
Seguí leyendo

Orsi sobre esencialidad en el puerto: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones"

El presidente del Congreso de Intendentes Carlos Enciso (Florida) dijo en la previa de esta reunión en Colonia que el gobierno debería liberar recursos ahora a los departamentos para hacer obras y prevenir daños, y no esperar a que estos ocurran para después solo reparar destrozos provocados por las inundaciones.

El Niño es un fenómeno climático que se produce por el calentamiento más allá de lo habitual del océano Pacífico en la zona del ecuador. Esto provoca lluvias muy por encima de lo habitual en Sudamérica, incluido Uruguay. Este año el calentamiento del Pacífico es el mayor registrado, por lo que se esperan fenómenos adversos extremos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros anunció el ingreso de un pulso de aire polar acompañado de chaparrones
MONTEVIDEO

"Punto azul": garita de Pocitos vuelve a ser utilizada como lugar de referencia de "policiamiento comunitario"
Operativo policial

Hallan lomos de burro clandestinos en Malvín Norte: por obras viales, conductores desviaban hacia Boix y Merino y eran rapiñados
villa sarandí

Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
Investigan lavado de activos

Clan familiar investigado por ofrecer logística a delincuentes: así fue el operativo con 12 detenidos

Te puede interesar

Estamos preparándonos y los recursos van a estar: Orsi se reunió con intendentes por anuncio del fenómeno de el niño video
ANCHORENA, COLONIA

"Estamos preparándonos" y "los recursos van a estar": Orsi se reunió con intendentes por anuncio del fenómeno de "el niño"
Allanamientos nocturnos: Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir a la seguridad, dijo el presidente video
"HAY OPINIONES DIVIDIDAS", RECORDÓ

Allanamientos nocturnos: "Yo no me niego a analizar nada que pueda contribuir" a la seguridad, dijo el presidente
Orsi sobre esencialidad en el puerto: Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones video
CONFLICTO EN TCP

Orsi sobre esencialidad en el puerto: "Es una posibilidad que siempre está, hoy jueves no creo que estén dadas las condiciones"

Dejá tu comentario