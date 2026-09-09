Orsi anunció que el apartamento donde vivió Elena Quinteros se convertirá en Sitio de la Memoria

El presidente Yamandú Orsi anunció que el apartamento donde vivió la Maestra Elena Quinteros se convertirá en un Sitio de la Memoria.

Este fue un reclamo histórico de organizaciones sociales y su concreción se anunció el día en el que Quinteros cumpliría 81 años.

"Entendemos que esta decisión que se tomó de pasar del Ministerio de Defensa al Ministerio de Educación y Cultura y desde ahí otorgar una participación concreta a una organización civil que nada más y nada menos tiene que ver con Elena, es lo que corresponde. Por supuesto que es compromiso de todos nosotros ahora, de todos, hacer que la memoria de Elena esté cada vez más viva y, si esta decisión y esa casa (...) nos obliga a juntarnos a pensar juntos y a sentir juntos, creo que estamos cumpliendo con lo que tanto debemos", expresó.

Seguí leyendo Delgado se reunió con Orsi y dijo que no fue antes porque "no había clima" luego de que FA apuntara a Lacalle Pou por Cardama

Orsi dijo que esto no resuelve el tema central y fundamental que es saber dónde están, qué pasó con todos.

Elena Quinteros fue secuestrada el 24 de junio de 1976 durante la dictadura, y posteriormente, desapareció. Era maestra y militaba en la Resistencia Obrero Estudiantil.

El apartamento 103 de Ramón Massini 3044, ubicado en el barrio Pocitos, será ahora - por resolución de Presidencia- un Sitio de la Memoria.

Por su parte, Raúl Olivera, de la Asociación Civil Maestra Elena Quinteros, recordó que hace 50 años Elena festejaba sus 31 años en el 300 Carlos.

"Los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar hasta lo inimaginable, por lo tanto, el hecho que hoy estemos acá en el cumpleaños de Elena Quinteros, haciendo que este cumpleaños sea distinto, es muy importante", destacó.