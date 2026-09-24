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EN NUEVA YORK

Orsi se reúne con el primer ministro de Países Bajos y luego habla ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Orsi se reúne este jueves con el primer ministro de Países Bajos en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), ante la que hablará pasado el mediodía (hora uruguaya).

Orsi en la Asamblea General de la ONU del 2025.&nbsp;

Orsi en la Asamblea General de la ONU del 2025. 

El presidente Yamandú Orsi continúa en Nueva York y este jueves se reúne con el primer ministro de Países Bajos Rob Jetten.

El encuentro entre los mandatarios se realiza en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

Orsi hablará ante la Asamblea este mismo jueves, pasado el mediodía, informa Presidencia.

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Para preparar su discurso se reunió semanas atrás con los líderes de los partidos políticos de la oposición y también el Frente Amplio.

El presidente dijo que buscaba transmitir en la ONU un discurso basado en consensos básicos del sistema político uruguayo, con principios y políticas de Estado comunes a todos los gobiernos.

Transmisión en vivo de la Asamblea de la ONU:

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