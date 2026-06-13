AEBU Banca Oficial aprobó en asamblea el convenio colectivo luego de más de nueve meses de negociación

El sector banca oficial de la Asociación del Bancarios del Uruguay (AEBU) aprobó este sábado el convenio colectivo luego de más de nueve meses de negociación, en una asamblea realizada en la Sala Zitarrosa.

El presidente de AEBU Banca Oficial, Roberto Umpiérrez, recordó que la negociación se inició a mediados del año pasado y aseguró que "se llega a un muy buen acuerdo".

Destacó el nivel de participación en la asamblea que duplicó el quórum mínimo requerido de 10%, y que, por segunda vez, tuvo una modalidad híbrida; fue presencial en la Zitarrosa y mediante plataforma, vía Zoom, con cerca de 800 afiliados de todo el país. La asamblea contó con la participación de un total de unos mil afiliados. Umpiérrez se mostró conforme con la participación gremial y la ratificación del acuerdo en la asamblea.

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Ahora, se inicia un proceso con grupos de trabajo que atenderán temas como la dotación de funcionarios de las sucursales y su estructura. "Estamos viendo que la gestión interna de los bancos no está acompañando el crecimiento de algunas poblaciones en el interior y también en Montevideo", afirmó.

Umpiérrez indicó que si bien en los últimos dos períodos se llenaron todas las vacantes aún falta personal para mejorar la gestión de la banca pública y así brindar una atención con mayor calidad a los usuarios.

El nuevo convenio recoge además una pauta para que no haya pérdida de salario real en el período e incorpora una agenda de derechos en política de cuidados. Umpiérrez aseguró que el 61% del funcionariado de la banca pública está compuesto por mujeres. En ese sentido, se suma licencia por cuidados para familiares enfermos, licencia por cuidado de recién nacidos y la igualdad de derechos para padres adoptantes y biológicos.