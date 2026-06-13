RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALARIO Y AGENDA DE DERECHOS

AEBU Banca Oficial aprobó en asamblea el convenio colectivo luego de más de nueve meses de negociación

El sindicato reclama el ingreso de más personal en los bancos públicos para mejorar la gestión de la banca pública y así brindar una atención con mayor calidad a los usuarios.

roberto-umpierrez-aebu

El sector banca oficial de la Asociación del Bancarios del Uruguay (AEBU) aprobó este sábado el convenio colectivo luego de más de nueve meses de negociación, en una asamblea realizada en la Sala Zitarrosa.

El presidente de AEBU Banca Oficial, Roberto Umpiérrez, recordó que la negociación se inició a mediados del año pasado y aseguró que "se llega a un muy buen acuerdo".

Destacó el nivel de participación en la asamblea que duplicó el quórum mínimo requerido de 10%, y que, por segunda vez, tuvo una modalidad híbrida; fue presencial en la Zitarrosa y mediante plataforma, vía Zoom, con cerca de 800 afiliados de todo el país. La asamblea contó con la participación de un total de unos mil afiliados. Umpiérrez se mostró conforme con la participación gremial y la ratificación del acuerdo en la asamblea.

sindicato de profesores de secundaria realiza un paro y ocupacion este lunes en el liceo 72 del cerro
Seguí leyendo

Sindicato de profesores de Secundaria realiza un paro y ocupación este lunes en el Liceo 72 del Cerro

Ahora, se inicia un proceso con grupos de trabajo que atenderán temas como la dotación de funcionarios de las sucursales y su estructura. "Estamos viendo que la gestión interna de los bancos no está acompañando el crecimiento de algunas poblaciones en el interior y también en Montevideo", afirmó.

Umpiérrez indicó que si bien en los últimos dos períodos se llenaron todas las vacantes aún falta personal para mejorar la gestión de la banca pública y así brindar una atención con mayor calidad a los usuarios.

El nuevo convenio recoge además una pauta para que no haya pérdida de salario real en el período e incorpora una agenda de derechos en política de cuidados. Umpiérrez aseguró que el 61% del funcionariado de la banca pública está compuesto por mujeres. En ese sentido, se suma licencia por cuidados para familiares enfermos, licencia por cuidado de recién nacidos y la igualdad de derechos para padres adoptantes y biológicos.

Lo más visto

video
MOVILIZACIÓN EN MONTEVIDEO Y TREINA Y TRES

Madre de la médica que murió tras una operación: "Pido que no hayan más María Soledad Barrera"
RUTA 1 E INTERBALNEARIA

Aduanas incautó mercadería de contrabando por más de $2 millones en dos procedimientos en la zona sur
PUNTA DE RIELES

Nuevo homicidio en Montevideo: un hombre fue encontrado con un disparo en la cabeza
Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Más de 40.000 niños trabajan en Uruguay y casi la mitad son niñas que lo hacen en su casa
PUNTAS DE QUEBRACHO

Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó

Te puede interesar

Fiscalía resolvió archivar la ampliación de la denuncia de Martín Mutio contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
ACUSABA IRREGULARIDADES EN SU CAUSA

Fiscalía resolvió archivar la ampliación de la denuncia de Martín Mutio contra la fiscal de Corte Mónica Ferrero
Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó video
PUNTAS DE QUEBRACHO

Femicidio en Cerro Largo: una mujer de 40 años fue asesinada a tiros por su pareja, un hombre de 46, que se suicidó
Delincuentes encapuchados, con los rostros cubiertos y usando guantes asaltaron una joyería en Colón video
GARZÓN Y LEZICA

Delincuentes encapuchados, con los rostros cubiertos y usando guantes asaltaron una joyería en Colón

Dejá tu comentario