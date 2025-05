Orsi sobre renegociación por Arazatí: "Lo que estamos viendo es si las obras no pueden ser otras"

Las negociaciones vienen "aparentemente bien, no he tenido conversaciones estas últimas horas, pero venían bien", indicó el mandatario en rueda de prensa.

El presidente enfatizó que algo "se tiene que hacer, porque el tema del agua potable con eso no se juega, es un dato de la realidad, y ahí tenemos una dificultad que hoy no la tenés, porque no tenés sequía". "No podemos detenernos un momento por más visión encontrada que tengamos, lo que no podés hacer es detenerte y paralizarte, por eso la conversación implica cómo seguimos, no cómo nos paramos y cómo rompemos todo. Algo hay que hacer", remarcó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de anular el contrato con el consorcio Infraestructura Arazatí S.A. (ex Aguas de Montevideo), Orsi dijo que "es una posibilidad, tiene sus costos. El tema es que a nosotros no nos sobra los recursos".

"No está para andar pagando multas ni juicios todos los días. Hay que ver de qué forma zafás de algo que no te gusta, que no te convence para hacer algo mejor, pero que además culpa con el objetivo", subrayó.

INGRESO A INTENDENCIAS

Orsi también se refirió al proyecto de ley aprobado en Diputados que prevé el ingreso a las intendencias por concurso o por sorteo. El presidente instó a que después de las elecciones departamentales del domingo se convoque a una reunión del Congreso de Intendentes con los jefes comunales electos para "que estemos todos, por supuesto, obligados por la ley, entusiasmados de que estamos haciendo lo correcto".

"El Congreso de Intendentes tiene mucho para aportar. Yo, soy un defensor a ultranza de este ámbito. Por supuesto, tiene funciones que cumplir y tiene cosas para hacer. El Parlamento tiene que hacer lo suyo", consideró.