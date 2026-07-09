Nubel Cisneros prevé que continúe el tiempo templado, con temperaturas máximas de hasta 20º. Frío de mañana, templado de tarde.
Nubel Cisneros anuncia mañanas frías y tardes templadas, con máximas de hasta 20º hasta el sábado inclusive
Nubel Cisneros prevé que continúe el tiempo templado, con temperaturas máximas de hasta 20º. Frío de mañana, templado de tarde. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templadas con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
El viernes tendremos un inicio de jornada fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.
Domingo frío con nieblas y neblinas, desmejora en la noche con lluvias aisladas
El sábado la mañana estará fría con cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.
Jueves 9
Zona Norte: máxima 20º y mínima de 9º
Zona Sur: máxima 17º y mínima de 8º
Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima de 9º
Viernes 10
Zona Norte: máxima 20º y mínima de 7º
Zona Sur: máxima 16º y mínima de 7º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima de 9º
Sábado 11
Zona Norte: máxima 19º y mínima de 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima de 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima de 9º
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