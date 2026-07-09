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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia mañanas frías y tardes templadas, con máximas de hasta 20º hasta el sábado inclusive

Nubel Cisneros prevé que continúe el tiempo templado, con temperaturas máximas de hasta 20º. Frío de mañana, templado de tarde. El detalle día a día.

El pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: Nahuel Marichal.

El pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: Nahuel Marichal.

Nubel Cisneros prevé que continúe el tiempo templado, con temperaturas máximas de hasta 20º. Frío de mañana, templado de tarde.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta fría, con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá fresca a templadas con cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El viernes tendremos un inicio de jornada fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con gradual aumento de nubosidad y humedad.

domingo frio con nieblas y neblinas, desmejora en la noche con lluvias aisladas
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Domingo frío con nieblas y neblinas, desmejora en la noche con lluvias aisladas

El sábado la mañana estará fría con cielo nublado observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo fresco a ligeramente templado con pasaje de abundante nubosidad en la noche, inestabilizando la zona costera.

Jueves 9

Zona Norte: máxima 20º y mínima de 9º

Zona Sur: máxima 17º y mínima de 8º

Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima de 9º

Viernes 10

Zona Norte: máxima 20º y mínima de 7º

Zona Sur: máxima 16º y mínima de 7º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima de 9º

Sábado 11

Zona Norte: máxima 19º y mínima de 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima de 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima de 9º

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El pronóstico de Nubel Cisneros. Foto: Nahuel Marichal.
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Nubel Cisneros anuncia mañanas frías y tardes templadas, con máximas de hasta 20º hasta el sábado inclusive

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