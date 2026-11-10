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FRENTE AMPLIO

Orsi recordó a Astori a tres años de su muerte: "Nos enseñó que la responsabilidad no es lo opuesto a la justicia social"

El exvicepresidente y figura clave del Frente Amplio en las últimas décadas murió a los 83 años el 10 de noviembre de 2023.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, recordó al exvice, Danilo Astori, a tres años de su muerte.

"Nos enseñó que la responsabilidad no es lo opuesto a la justicia social, sino su condición. Y que cuidar las cuentas es cuidar a la gente", escribió el mandatario en X.

Astori murió el 10 de noviembre de 2023, a los 83 años. Fue vicepresidente de la República durante el mandato de José Mujica y presidente de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores, entre 2010 y 2015; y ministro de Economía en los dos gobiernos de Tabaré Vázquez.

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Fue uno de los fundadores del Frente Amplio, en 1971, y dentro del partido de izquierda, del sector Asamblea Uruguay, en 1994, que lideró hasta la actualidad.

Integró la Cámara de Senadores desde el 15 de febrero de 1990, luego reelecto en 1995, 2000 y 2005.

A nivel académico, Astori fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas entre 1972 a 1973 y 1985 a 2989, integrando además el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. También allí fue docente entre 1962 y 2013.

También fue consultor de Naciones Unidas desde 1966, recibió el título Honoris Causa de la Universidad de Santa Fe, en Argentina, así como de la Universidad de Vietnam y escribió libros sobre economía.

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